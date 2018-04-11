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Öğrencinin hayatını kaybettiği yola üst geçit

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 16:25 | Son Güncelleme

Yozgat'ta hafriyat kamyonunun çarpması sonucu 10 yaşındaki Ömer Faruk Dursun'un hayatını kaybettiği yola Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla üst geçit yapılacak

Yozgat'ın Sarıhacılı Mahallesi'nde, 10 yaşındaki Ömer Faruk Dursun'un hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla yola üst geçit yapılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sarıhacılı Mahallesi'nde, 9 Nisan'da karayolunda hafriyat kamyonunun çarptığı 10 yaşındaki Ömer Faruk Dursun'un yaşamını yitirmesi üzerine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın talimatıyla kaza alanında üst geçide ihtiyaç olup olmadığıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Söz konusu inceleme sonucunda, 50 kilometre hız sınırı bulunan yolda yaya geçidi ve 8 ikaz lambası olduğu, sürücülerin hız sınırına uymaması nedeniyle de son üç yılda, her yıl birer olmak üzere toplam 3 maddi hasarlı ve yaralanmalı kaza meydana geldiği belirlendi.

Başbakan Yıldırım'ın söz konusu yere üst geçit yapılması talimatı doğrultusunda Bakan Arslan, Karayolları Genel Müdürlüğünü çelik konstrüksiyon üst geçit yapmak üzere görevlendirdi.

Projelendirme çalışmaları başlatılan üst geçit kısa sürede yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Arslan Başbakan Binali Yıldırım Ömer Faruk Dursun

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