Öğrencisinin hayatını kurtardı

İZMİR (AA) - İzmir'de, yediği pidenin soluk borusuna kaçması nedeniyle nefes alamayan ilkokul öğrencisi, öğretmeninin müdahalesiyle kurtuldu.
Urla Albay Çolak İbrahim Bey İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Yusuf Ahmet Uluışık, okula gelirken aldığı pideyi yerken lokma soluk borusunu tıkadı. Okul bahçesinde yere düşen ve nefes alamayan öğrenciye müdahale eden Sınıf Öğretmeni Hüsamettin Cemil Doğru, Uluışık'ın yeniden nefes almasını sağladı.
Öğrencinin babası Ferman Uluışık, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi Alo 147 hattını arayarak 30 Nisan'da yaşanan olayı anlatıp öğretmene teşekkür etti.
- "Can kardeşliği oldu"
Doğru, gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 yıllık sınıf öğretmeni olduğunu belirterek, bu olayda izciliği sırasında aldığı ilk yardım eğitimi ve müdahale kursları ile her babanın çocuğunu büyütürken öğrendiği bilgilerin faydasını gördüğünü dile getirdi.
Olay günü teneffüs zilinin çalmasının ardından bahçeye çıktığını, bu sırada Yusuf Ahmet'i boğazını tutarken gördüğünü ifade eden Doğru, sonra çocuğun bir anda yere düştüğünü söyledi.
Doğru, olayın sonrasını şöyle anlattı:
"Hemen öğrencimin yanına gittim. Kaldırdım, nefes almıyordu. Dili mi kaçtı diye kontrol ettim, dili dışardaydı. Her şey bir anda durdu. Kucağıma aldım bebeklere gaz çıkarma için yapılan kürek kemiğinin arasına süpürme hareketi yaptım. Hala nefes almayınca çevirip parmağımı yumruk yaptım, göğüs kafesi arasına bastırdım. İstifra etti ve sonra nefes almaya başladı. O anda çocuklar alkışlamaya başladı. Kucakladım içeri götürdüm. Ambulans çağırdı bir öğretmenimiz. Annesi yeni doğum yaptığı için korkup sütten kesilmesin diye babayı aradım. İzciliğimin, ilk yardım eğitiminin faydasını gördüm. Tüm meslektaşlarımın ilk yardım eğitimi almasını tavsiye ederim."
Olayın bir kaç gün rüyasına girdiğini, öğrencisini kurtaramamış olma ihtimalinin kendisini korkuttuğunu dile getiren Doğru, "Ona okumayı, yazmayı, matematiği ben öğretttim. Şimdi de bir can kardeşliği oldu." ifadelerini kullandı.
Öğrenci Yusuf Ahmet Uluışık da o gün okula getirdiği kır pidesini yediğini, zil çaldıktan sonra okulun dışındaki merdivenlerden bahçeye inerken pidenin boğazına kaçtığını, nefes alamayarak düştüğünü anlattı. Öğretmeninin sırtına vurup, karnına baskı yaptığını hatırladığını söyleyen Uluışık, öğretmeni sayesinde nefes alabildiğini kaydetti.
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