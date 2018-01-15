Öğrenciyi yerde tekmeleyerek döven öğretmene müdür sahip çıktı: Empati yapın

Diyarbakır’da ortaokulda öğretmen şiddeti iddiası, hem adli hem de idari soruşturmaya konu oldu. İddiaya göre merkez Yenişehir İlçesi’ndeki bir ortaokulda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni M.M.T., 12 yaşındaki öğrencisi U.O.’yu ‘arkadaşına tükürdüğü’ gerekçesiyle feci şekilde dövdü. M.M.T, sınıfta öğretmen D.G.’nin gözleri önünde 7. sınıf öğrencisi U.O.’yu yerlerde sürükleyip tekme tokat darp etti. Küçük çocuğun gözünün şiştiğini gören annesi Canan O. okul yönetimiyle görüştükten sonra hastaneden aldığı darp raporuyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK İFADE VERDİ

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube’de ifade veren U.O. olayı Habertürk’e şöyle anlattı: “Öğretmenler zili çaldığında sınıfa girmek için koridorda beklerken 8. sınıf öğrencisi M.T. bana ‘Şişko’ dedi. Ben de kendisine tükürdüm. Öğretmen M.M.T. tükürdüğümü görmüş ve beni yanına çağırmış ancak duymadığım için sınıfıma girdim. Peşimden geldi, sağ yanağıma bir tokat vurdu, yakamdan tutup beni yere savurdu. Yerdeyken tekme tokat vurmaya başladı. Kafama ve sağ böbreğimin olduğu yere tekme attı. Sonra çıkıp gitti. Sınıf öğretmenim D.G. de sınıftaydı, olan biteni gördü ancak müdahalede bulunmadı. Eve gidip anneme anlatmak istedim ama müdür yardımcısı izin vermedi.”