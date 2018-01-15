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Öğrenciyi yerde tekmeleyerek döven öğretmene müdür sahip çıktı: Empati yapın

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 06:21 | Son Güncelleme 15 dakika önce

Diyarbakır'da 12 yaşındaki öğrenci arkadaşına tükürdüğü için öğretmeni tarafından yerde sürüklenerek feci şekilde dövüldü. Çocuğun ailesi suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili müfettişlerle görüşen okul müdürü ise, "Yaramaz bir çocuk. Siz olsaydınız ne yapardınız? Empati yapın" diyerek skandal bir savunma yaptı.

Öğrenciyi yerde tekmeleyerek döven öğretmene müdür sahip çıktı: Empati yapın

Diyarbakır’da ortaokulda öğretmen şiddeti iddiası, hem adli hem de idari soruşturmaya konu oldu. İddiaya göre merkez Yenişehir İlçesi’ndeki bir ortaokulda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni M.M.T., 12 yaşındaki öğrencisi U.O.’yu ‘arkadaşına tükürdüğü’ gerekçesiyle feci şekilde dövdü. M.M.T, sınıfta öğretmen D.G.’nin gözleri önünde 7. sınıf öğrencisi U.O.’yu yerlerde sürükleyip tekme tokat darp etti. Küçük çocuğun gözünün şiştiğini gören annesi Canan O. okul yönetimiyle görüştükten sonra hastaneden aldığı darp raporuyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK İFADE VERDİ

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube’de ifade veren U.O. olayı Habertürk’e şöyle anlattı: “Öğretmenler zili çaldığında sınıfa girmek için koridorda beklerken 8. sınıf öğrencisi M.T. bana ‘Şişko’ dedi. Ben de kendisine tükürdüm. Öğretmen M.M.T. tükürdüğümü görmüş ve beni yanına çağırmış ancak duymadığım için sınıfıma girdim. Peşimden geldi, sağ yanağıma bir tokat vurdu, yakamdan tutup beni yere savurdu. Yerdeyken tekme tokat vurmaya başladı. Kafama ve sağ böbreğimin olduğu yere tekme attı. Sonra çıkıp gitti. Sınıf öğretmenim D.G. de sınıftaydı, olan biteni gördü ancak müdahalede bulunmadı. Eve gidip anneme anlatmak istedim ama müdür yardımcısı izin vermedi.”

"PARA TEKLİFİNDE BULUNDULAR" İDDİASI

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre U.O., davadan vazgeçmeleri için okulda maruz kaldığı baskılar nedeniyle 20 gündür okula gidemediğini öne sürerken, anne Canan Ö. ise öğretmen M.M.T.’nin yakınlarının, şikâyeti geri çekmeleri karşılığında para teklifinde bulunduğunu iddia etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görevlendirdiği müfettişler, tarafların ve tanıkların ifadesini aldı. M.M.T., “Dövmedim. Bana tükürdü, küfretti. Bağırdım, ittirdim” dedi. Tanık öğretmen D.G. dayak iddiasını yalanladı, öğrenciler “Öğretmen U.O.’yu dövdü” diye konuştu. İddiaları sorduğumuz Okul Müdürü B.Y. ise M.T.T.’yi savundu: “Çocukları barıştırdım. Öğretmenim kesinlikle dövmediğini söyledi. Zaten öyle bir insan değil. Ben şiddete karşı biriyim, kendisine sordum ‘Yok’ dedi. Müfettişlere de yaşananları anlattım. Yaramaz bir çocuk. Siz olsaydınız ne yapardınız? Empati yapın.”

Bu görüntüler infial yaratmıştı! O öğretmen için flaş karar
Öğrenci velisi ve yakınları öğretmeni dövdü, boyun kemiğini kırdı!
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