Öğrenim kredisi alan öğrenci sayısı 16 yılda 3 kat arttı

MERVE YILDIZALP - Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun öğrenim kredisinden faydalanan üniversite öğrencisi sayısı 16 yılda yaklaşık 3 kat artarak 1 milyon 221 bin 531'e yükseldi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, üniversite öğrencileri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun burs ve öğrenim kredileri ile desteklenmeye devam ediyor. Son yıllarda önemli artışların yaşandığı burs ve kredi miktarından yararlanan öğrenci sayısı da giderek artıyor.

Bu kapsamda, Mayıs 2018 itibarıyla burs ve kredi verilen öğrenci sayısı 1 milyon 632 bin 438'e ulaştı. 2002'de 451 bin 550 öğrenciye öğrenim kredisi veriliyorken, bu sayı 2018 Mayıs itibarıyla 1 milyon 221 bin 531 bine yükseldi. Öte yandan 410 bin 907 öğrenciye de burs verildi.

Yüksek öğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla verilen burs ve krediye, 2017-2018 öğretim yılında 719 bin 43 öğrenci internet üzerinden başvuru yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl üniversite öğrencilerinin burs miktarlarına zam müjdesi vermiş, bu kapsamda, burs ve kredi ödemeleri lisans öğrencileri için aylık 425 liradan 470, yüksek lisans öğrencileri için aylık 850 liradan 940, doktora öğrencileri için ise aylık bin 275 liradan bin 410 liraya yükseltmişti. Böylelikle 2002'de 45 lira olan burs ve öğrenim kredisi yüzde 944 artışla 470 liraya çıktı.