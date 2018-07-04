Öğretim görevlisinden Leyla ve Eylül için şiir

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Bölümü Öğretim Görevlisi Muhammed Avşar, kaybolduktan sonra cansız bedenleri bulunan Leyla Aydemir (4) ile Eylül Yağlıkara (8) için şiir yazdı.

​Ankara'da kaybolduktan bir hafta cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Eylül Yağlıkara ile Ağrı'da 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir haberlerinden etkilenen Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Bölümü Öğretim Görevlisi Muhammed Avşar (36), 'Leyla İle Eylül'ün Şiiri' adını verdiği şiiri kaleme aldı Yaşanan olaylardan etkilediğini ve kendisini Leyla ve Eylül'ün ailesinin yerine koyduğunu söyleyen Avşar, "2 çocuk babası olarak bundan çok etkilendim. Öncelikle ölen yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine de başsağlığı diliyorum. Şair öncelikle şiiriyle harekete geçen kişidir. Daha sonra da toplumu harekete geçiren kişidir. Bu noktada kendi duygularımı, açıkçası o insanların yerine koyarak bu şiire başladım. Şiir bittiği zaman da içimdeki o ortak tepkiyi, ortak öfkeyi dile getirmeye çalıştım" dedi.