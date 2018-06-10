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"Öğretmen açığı, atama bekleyen öğretmenlerle kapatılmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 15:13 | Son Güncelleme

Türk Eğitim Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş: "Öğretmen açığı sözleşmeli öğretmenlerle değil atama bekleyen öğretmenlerin atanması ile kapatılmalıdır"

Türk Eğitim Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, "Öğretmen açığı sözleşmeli öğretmenlerle değil atama bekleyen öğretmenlerin atanması ile kapatılmalıdır." dedi.

Başkentte, atama bekleyen öğretmen adayları ve Türk Eğitim Sendikası üyeleri basın açıklaması yaptı.

Kurtuluş Parkı'nda toplanan grup üyeleri, şehit öğretmenler için bir dakika saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Grup üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Yunus Emre Öğür, bir araya gelme amaçlarının öğretmenlerin sorunlarını dile getirmek ve atama bekleyen öğretmen adayları olarak seslerini duyurmak olduğunu belirtti.

Öğür, "Öğretmen atamlarında yapılan mülakat, sözleşmeli öğretmenlik gibi uygulamlar, öğretmenlerin sorunlarına çare olmamakta, aksine daha büyük sorunlara neden olmaktadır. Bizler artık daha büyük sorunlara yol açan birtakım uygulamalar yerine, öğretmenlerin sorunlarına kalıcı çözüm bekliyoruz." dedi.

Türk Eğitim Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş'ta, ataması yapılmayan öğretmenlerin taleplerini kamuoyuna ve yetkililere iletmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Öğretmen açığı sözleşmeli öğretmenlerle değil atama bekleyen öğretmenlerin atanması ile kapatılmalıdır." ifadelerini kullandı.

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Atama bekleyen öğretmenlerden basın açıklaması

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