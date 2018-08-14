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Öğretmen adayları, Kapadokya'da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 21:10 | Son Güncelleme

SABANCI Vakfı’nın desteğiyle, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR) ortaklığında Nevşehir'de düzenlenen Genç Mor Sertifika Programı'na, 18 ildeki 21 farklı üniversiteden seçilen 25 öğretmen adayı katıldı.

Öğretmen adayları, Kapadokya'da buluştu

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - SABANCI Vakfı’nın desteğiyle, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR) ortaklığında Nevşehir'de düzenlenen Genç Mor Sertifika Programı'na, 18 ildeki 21 farklı üniversiteden seçilen 25 öğretmen adayı katıldı.
​Toplumsal Cinsiyet Sertifika Programı’nın beşincisi, Nevşehir'de gerçekleştirildi. Programa 156 başvuru arasından kabul edilen 25 öğretmen adayı; 18 farklı ilden, 21 farklı üniversiteden ve 11 farklı branştan seçildi. Program Koordinatörü Ayşegül Taşıtman, Mor Sertifika Programı'nın, Sabancı Vakfı'nın desteğiyle 11 yıldır Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmel Merkezi tarafından sürdürüldüğünü belirterek, "Programın amacı öğretmenlere toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı yaratmak. 2018 yılına geldiğimizde de toplamda 17 ilde 3 bin 500'den fazla öğretmene ulaşmış olduk. Öğretmenlere kendi ders içi pratiklerinde veya kendi derslerinde gerek bireysel gerek mesleki anlamda kendilerini geliştirecek toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalıklar kazanılması için çalışıyoruz. 2016 yılından bu yana Mor Sertifika Programını daha da genişleterek; sadece lise öğretmenleriyle değil, öğretmen adayları, sivil toplum kuruluşları, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilerle temas kurmaya başladık. Dolayısıyla eğitimin tüm kademesinde toplumsal cinsiyet eşitliğini kazandırmak için çalışma, proje ve etkinlik ilgi alanımıza girdi" dedi.
Kapadokya’daki eğitim programı hakkında da bilgi veren Taşıtman, “Genç Mor Sertifika’da öğretmen adayları bir haftalık yoğun bir eğitim alıyor. Programa farklı branşlardan katılan eğitim fakültesi öğrencileri hem yeni kavram ve teorilerle karşılaşıyor hem de grup arkadaşlarıyla birlikte ders içi etkinlikler geliştiriyorlar. Güzel karşılaşmaların yaşandığı programın en etkili ve kalıcı olan yanı ise farklı illerden gelen öğretmen adaylarının birbirleriyle temas etmesi ve deneyim paylaşımında bulunması" diye konuştu.

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Öğretmen adayları, Kapadokya'da buluştuÖğretmen adayları, Kapadokya'da buluştu

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