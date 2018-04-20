HABER

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 18:22 | Son Güncelleme

Telefonla katıldığı KanalD'nin Beyaz Show programındaki programındaki konuşmasında ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik hakkında, kızının küçük olması nedeniyle verilen 6 aylık infaz erteleme süresi bugün tamamlandı. Ayşe Çelik, bugün 8 aylık kızı Deran ile birlikte Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Telefonla katıldığı KanalD'nin Beyaz Show programındaki konuşmasında ’terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan öğretmen Ayşe Çelik, açılan dava sonunda da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Çelik, Ocak 2016’da yaptığı canlı telefon bağlantısında, “Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” demişti.

5ada02c17152d92118c194ec

İNFAZ ERTELEME SÜRESİ TAMAMLANDI

Çelik hakkında, kızının küçük olması nedeniyle daha önce verilen 6 aylık infaz erteleme süresi ise bugün tamamlandı.

Çelik, avukatı Mahsuni Karaman ile birlikte Diyarbakır Adliyesi’ne geldi. HDP milletvekilleri Feleknas Uca ve Ziya Pir ile CHP Milletvekili Zeynep Altıok da Ayşe Çelik’e Diyarbakır Adliyesi’nde eşlik etti.

YENİ ERTELEME TALEBİ REDDEDİLDİ

Dosyanın Anayasa Mahkemesi gündemine alındığını ve yakın zamanda karar beklendiğini belirten Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, 10 günlük infaz erteleme kararı verilmesini istedi. Erteleme talebinin reddedilmesi üzerine Ayşe Çelik, bugün 8 aylık kızı Deran ile birlikte cezaevine teslim olmak üzere adliye binasa gitti.

8675050

Ayşe Çelik (ortada) adliyeden ayrılırken bir elinden CHP Milletvekili Zeynep Altıok (solda), diğer elinden ise HDP Milletvekili Feleknas Uca’nın tuttuğu görüldü.

Adliye önünde bekleyen araçla evine giden Çelik’in, eşyalarını ve kızını alıp tekrar alarak yeniden Adliyeye geldi. Adliyede evrak işlemleri tamamlanan Çelik, burada bekleyen polis ekibine teslim edilerek, cezaevine gönderildi. Öğretmen Ayşe Çelik, saat 17.45’te polis aracı ile Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

5ada02b57152d92118c194ea

AVUKATI GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Öğretmen Ayşe Çelik’in adliyeden çıkmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan avukatı Mahsuni Karaman, "Zor şartlar altında bu açıklamayı yapıyoruz. Bir seçim sürecine giriyoruz. Bu seçim sürecine özellikle OHAL sırasında girilmesini eleştiren çokça gündem var. Herkes bu durumdan rahatsız. Yarın 10 kişi toplanıp nasıl seçim çalışması yürütecek, bunu merak ediyoruz. Bugün, burada, bu koşullar altında basın açıklaması yapmamız da mümkün değil. Ayşe Öğretmen daha önce 6 aylık bir erteleme almıştı. Bugün ertelemenin son günüydü. İşlemleri yapılıyor. Bugün Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne alınacak. Şu an hazırlığını yapmak üzere eve gitti. Bugün teslim olacak. Çocuğu ile birlikte cezaevine girecek. Herhangi bir erteleme söz konusu değil. Anayasa Mahkemesi bir karar verirse olabilir. Anayasa Mahkemesi’nin 2 gündür gündemine aldığı yönünde bilgilerimiz var ama bize yansımış bir karar yok" dedi.

Yasak aşk skandalında karar çıktıYasak aşk skandalında karar çıktı
İşte Mutlu Kaya'nın son hali...İşte Mutlu Kaya'nın son hali...
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır ayşe çelik terör örgütü propagandası yapmak kanald Beyaz Show

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

İlginizi Çekebilir

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kararını Cumartesi günü verecek iddiası!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kararını Cumartesi günü verecek iddiası!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor! Tarih verildi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor! Tarih verildi

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Okuyucu Yorumları 35 yorum
şuna öğretmen deyip öğretmenlerimize hakaret etmeyin kutsal mesleği lekelemeyin terörist sevici deyin..
senin fetöcü öğretmenlerin gibi değil?
helal
Oh ne güzel olmuş. yanındaki destekçilerine dikkat hepsi pkk lı. ne oldu? ayşe öğretmenmiş hepsi vatan haini bunlar. bir kısım medya buna sahip çıktıydı. hani tık yok çünkü destek verenler belli.
'' Çocuklar ölüyor '' muş. Bunun propagandasını yapan da örgüt sempatizanı.
İYİ OLMUS HERKEZ İŞİNİ YAPSIN NE DEMEK PKK YA DESTEK VERMEK
ülkemızın halı bu düne kadar pkk ıle bu hükümet degılmıydı beraber valılelere karışmayın dıyen kımdı bunlarda cezalandırılmalı
@karakemal1944 konu o değil saptırma suçu olan çekecek cezasını. bu sözde öğretmen terörist mi ne? onu yaz. yazda senin ne olduğunu anlayalım?
ne diyon sen ya,biz nerdeyiz sen nerdesin be,az içte dön sahalara
MESLEKTEN DE İHRAÇ EDİN! BÖYLELERİNE SU YOK SU ÜLKE SU! BU ÜLKEDE ATANAMIYORUM DIYE ÖLEN ÖĞRETMEN GENÇLER VAR!! EĞİTİMCİYE BAK SEN!! EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANSIN!
devletim hakkında ileri geri konuşmayacaksın.
diktatörlük yok alın en güzel kanıtıdır ayşe öğretmen
acitasyon yapmayın
milliyetçi muhafazakar bir insan olarak söylüyorum ne olursa olsun bir bebeğin hapse girmesi doğru değil anne ve babaların cezasını çocuklar çekmemeli ceza eğer kesinleşmişse bir süre daha ertelenmeli bence türk töresi bunu gerektirir ...
o konuşmayı dinledim ve açıkçası ben bir propaganda görmedim, sadece birilerinin işine gelmemiş bu kadar gerçekçi konuşmalar ve olan yine masum bir bebeğe oldu...
çok güzel olmuş bu ülkeye hainlik eden, hainlik edeni destekleyen kim varsa çeksin cezasını öğretmenlikten de atılmalıdır bu zihniyetle yetiştirdiği öğrenciler bu ülkeye yararlı olmaz
olayı masum yada haksız olarak göstermeyi olayın tamamını anlatın.beuazin programına katılmış doğudaki hendek operasyonlarını hedef alarak devlet orda katliam yapıyor demişti.kim olursa olsun bu ona devlete katliam yapıyor deme hakkını vermez.devletin öğretmeni olacaksın devletten maaş alacaksın devlete dil uzatacaksin.
kim pkk lehine slogan yapıyorsa atın içeri gün yüzünü görmesinler vatan hayinleri bu vatanın ekmeyini yiyip ihanet edene af yok atmayın içeri gebettin bu babamda olsa aynı
konuyu bilmiyorum ama işin içine hdp girdiyse vardır birşey kesin.
nerde terör var chp hdp hemen yanında saf alıyor.
yeaaaahhhhhj acımak yok
Neden sen şehit olan askerlerimiz den bahsetmiyor da teröristlerin propagandasını yapıyor... O gün stüdyoda alkış tutanlar da yargılanmalı...
Çocuklar ölmesin diye suç mu olur
Bazıları sjitasyon yapıyor. Sakın acımayın bu tiplere..
Bunların hayatı yalan Bölgede öğretmenim dedi.Yalan çıktı.Şimdide mağdur edebiyatı. Bebeği ile hapise giriyormuş.Yapacak bir şey yok.Millete hainlik eden cezasını çeker.
Başlığa bak ayşe õğretmen terörist diyeceksin ona.Olmaz olsun böyle öğretmen.
yorum yapıyoz ama işine gelmiyor mynet in yayınlamıyorrrrr...... acaba neden?
@fevzikucukkok mynet te onlardan bilmiyon mu
gücünüz kadın öğretmeni yetiyor akp de bur sürü fetocu var neden müdahale edilmiyor inşallah Ayşe öğretmenden beter olursunuz hapse atılıp çürürsün vicdansız yalakalar sizi
İnşallah ders alırda ağzının ayarını düzeltir.teröristlere destek vermez devletten maaş al sonra teröristleri destekle..yok böyle dünya.
chp de artık aleni pkkyı destekliyor helal valla
çıkınca bı dızı de oynamaa başlar
Dilkat edin destek verenler ya pkk nın siyasi kolu hdp den çıkıyor yada biz teröristlere destek vermiyoruz dedikleri halde böyle fotolarda destek verirken yakalananlar chp li vekiller.şimdi chp milletten oy beklesin.
Ohhh ne guzel olmus bu kariya ogretmen diyenler bunun ogrettiklerinden hangi cocuk ne alacak ki zaten zirlayip duruyorlardi bi de yok efendim o sadece cocuklar olmesin diye konustu diye elini tutanlara bak hey yavrum pkk vekilleriyle gidiyor cezaevine
Dikkat ettinizmi chp li vekil mahcup sürekli yere bakıyor..
Diğer Haberler
24 Haziran erken seçim kararı sonrası hangi parti, ne kadar Hazine yardımı alacak?

24 Haziran erken seçim kararı sonrası hangi parti, ne kadar Hazine yardımı alacak?

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Bingöl'de öldürülen terörist, gri listede aranıyordu

Bingöl'de öldürülen terörist, gri listede aranıyordu

Türkiye'den ABD'ye çok sert OHAL cevabı

Türkiye'den ABD'ye çok sert OHAL cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

21 Nisan Ehliyet sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

21 Nisan Ehliyet sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.