Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

YENİ ERTELEME TALEBİ REDDEDİLDİ Dosyanın Anayasa Mahkemesi gündemine alındığını ve yakın zamanda karar beklendiğini belirten Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, 10 günlük infaz erteleme kararı verilmesini istedi. Erteleme talebinin reddedilmesi üzerine Ayşe Çelik, bugün 8 aylık kızı Deran ile birlikte cezaevine teslim olmak üzere adliye binasa gitti.

Çelik, avukatı Mahsuni Karaman ile birlikte Diyarbakır Adliyesi’ne geldi. HDP milletvekilleri Feleknas Uca ve Ziya Pir ile CHP Milletvekili Zeynep Altıok da Ayşe Çelik’e Diyarbakır Adliyesi’nde eşlik etti.

İNFAZ ERTELEME SÜRESİ TAMAMLANDI Çelik hakkında, kızının küçük olması nedeniyle daha önce verilen 6 aylık infaz erteleme süresi ise bugün tamamlandı.

Ayşe Çelik (ortada) adliyeden ayrılırken bir elinden CHP Milletvekili Zeynep Altıok (solda), diğer elinden ise HDP Milletvekili Feleknas Uca’nın tuttuğu görüldü.

Adliye önünde bekleyen araçla evine giden Çelik’in, eşyalarını ve kızını alıp tekrar alarak yeniden Adliyeye geldi. Adliyede evrak işlemleri tamamlanan Çelik, burada bekleyen polis ekibine teslim edilerek, cezaevine gönderildi. Öğretmen Ayşe Çelik, saat 17.45’te polis aracı ile Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

AVUKATI GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI



Öğretmen Ayşe Çelik’in adliyeden çıkmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan avukatı Mahsuni Karaman, "Zor şartlar altında bu açıklamayı yapıyoruz. Bir seçim sürecine giriyoruz. Bu seçim sürecine özellikle OHAL sırasında girilmesini eleştiren çokça gündem var. Herkes bu durumdan rahatsız. Yarın 10 kişi toplanıp nasıl seçim çalışması yürütecek, bunu merak ediyoruz. Bugün, burada, bu koşullar altında basın açıklaması yapmamız da mümkün değil. Ayşe Öğretmen daha önce 6 aylık bir erteleme almıştı. Bugün ertelemenin son günüydü. İşlemleri yapılıyor. Bugün Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne alınacak. Şu an hazırlığını yapmak üzere eve gitti. Bugün teslim olacak. Çocuğu ile birlikte cezaevine girecek. Herhangi bir erteleme söz konusu değil. Anayasa Mahkemesi bir karar verirse olabilir. Anayasa Mahkemesi’nin 2 gündür gündemine aldığı yönünde bilgilerimiz var ama bize yansımış bir karar yok" dedi.