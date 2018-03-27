Öğretmen etkinliğinde skandal sözler: Ahlâk dayakla öğretilir!

MEB’in desteğiyle kurulan “Genç Liderler Akademisi”yle, “Lider vasıflı öğrencileri belirleyip, eğitmek” görevini üstlenen İlim Yayma Cemiyeti’nin İstanbul’da düzenlediği Öğretmenlik Vizyon Programı etkinliği, Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. MEB’in yanı sıra Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği’nin (EBSAD) desteğiyle düzenlenen programa çok sayıda öğretmen ile 450 öğrenci katıldı. Bir dönem Hacettepe Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Aytaç Açıkalın’ın, “Eğitimde Etkili İletişim” konulu sunum yaptığı etkinlikte tartışmalara konu olan “Felsefeden Tecrübeye Etkili Öğretmenlik” kitabı dağıtıldı.

"OKUMA YAZMA BİLMEYENLER DAHA AHLÂKLI"



“İlim ve irfan sahibi nesiller yetiştirmek” iddiasıyla kurulan ve 2002’den bugüne etkinliğini artıran vakfın öğretmen ve öğrencilere dağıttığı kitaptaki ifadeler dikkati çekti. BirGün'de yer alan habere göre, eğitim Bir Sen’in hazırladığı kitapta okuma yazma bilmeyenlerin bilenlere göre “daha ahlaklı” oldukları savunularak, “Yatılı okullarda öğrenim gören öğrenciler bozulmaya müsaittir” denildi.