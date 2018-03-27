HABER

Öğretmen etkinliğinde skandal sözler: Ahlâk dayakla öğretilir!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 08:14 | Son Güncelleme

İstanbul'da Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği’nin (EBSAD) desteğiyle düzenlenen Öğretmenlik Vizyon Programı etkinliğinde öğretmenlere dağıtılan kitapta, “Ahlâk dayakla öğretilir. Okuma yazma bilmeyenler daha ahlaklıdır” denildi. Ayrıca etkinlikte köy enstitüleri için 'Ahlâksızlık yuvası' ifadesi kullanıldı.

Öğretmen etkinliğinde skandal sözler: Ahlâk dayakla öğretilir!

MEB’in desteğiyle kurulan “Genç Liderler Akademisi”yle, “Lider vasıflı öğrencileri belirleyip, eğitmek” görevini üstlenen İlim Yayma Cemiyeti’nin İstanbul’da düzenlediği Öğretmenlik Vizyon Programı etkinliği, Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. MEB’in yanı sıra Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği’nin (EBSAD) desteğiyle düzenlenen programa çok sayıda öğretmen ile 450 öğrenci katıldı. Bir dönem Hacettepe Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Aytaç Açıkalın’ın, “Eğitimde Etkili İletişim” konulu sunum yaptığı etkinlikte tartışmalara konu olan “Felsefeden Tecrübeye Etkili Öğretmenlik” kitabı dağıtıldı.

"OKUMA YAZMA BİLMEYENLER DAHA AHLÂKLI"

“İlim ve irfan sahibi nesiller yetiştirmek” iddiasıyla kurulan ve 2002’den bugüne etkinliğini artıran vakfın öğretmen ve öğrencilere dağıttığı kitaptaki ifadeler dikkati çekti. BirGün'de yer alan habere göre, eğitim Bir Sen’in hazırladığı kitapta okuma yazma bilmeyenlerin bilenlere göre “daha ahlaklı” oldukları savunularak, “Yatılı okullarda öğrenim gören öğrenciler bozulmaya müsaittir” denildi.

"KÖY ENSTİTÜLEİ AHLÂKSIZLIK YUVASI"

Birden fazla makalenin bir araya getirilmesiyle oluşturulan kitapta Prof. Dr. Mehmet Kaplan imzalı, “Gençlik Meselesi” adlı makalede, anne ve babaların çocuklarına ahlakı dayakla öğretebileceği belirtilerek, “En kötü aile çevresi bile disiplinsiz bir okuldan daha iyidir” ifadeleri kullanıldı. Kitapta yer alan skandal ifadeler bunlarla da sınırlı kalmadı. Köy Enstitüleri’nin, “Ahlaksızlık yuvası” olarak değerlendirildiği kitapta komünizme karşı şeriatın övülmesi de dikkati çekti.

"YAZILARIN TÜMÜ İDEOLOJİK"

Felsefeden Tecrübeye Etkili Öğretmenlik kitabı kamuoyunun gündemine ilk kez MEB’in başlattığı, “Etkili Öğretmenlik Projesi” kapsamında geldi. MEB, okullara bir yazı göndererek, her hafta kitapla ilgili “istişare” yapılacağını belirterek, öğretmenlerin hazırlanmasını talep etti. MEB’in proje kapsamında, ilgili kitabı öğretmenlere dağıtmasının ardından çok sayıda eğitimci, “Kitaptaki yazılar tümüyle ideolojik” sözleriyle tepki gösterdi. Kitabın dağıtılmasını, gericiliği yaydığı gerekçesiyle eleştiren Eğitim Sen, kitabın toplatılması için hukuki mücadele başlattı. Kamuoyunda oluşan infial üzerine geri adım atan MEB, kitabın dağıtılmasına devam edilmemesine, dağıtılanların ise toplatılması karar verdi.

'Cübbeli ile Nureddin iyice zıvanadan çıktı!''Cübbeli ile Nureddin iyice zıvanadan çıktı!'
Meteoroloji uyardı: Yarın sabaha dikkat!Meteoroloji uyardı: Yarın sabaha dikkat!
AK Partili isimden Seda Sayan'a sert sözler: Aşağılık kadınAK Partili isimden Seda Sayan'a sert sözler: Aşağılık kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
öğretmen meb öğrenci köy enstitüleri

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi

Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor doktoru Metin Kuş neden programda yok? İşte yanıtı

Survivor doktoru Metin Kuş neden programda yok? İşte yanıtı

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

İlginizi Çekebilir

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Afrin'de patlama!

Afrin'de patlama!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Çikolata ve gazoza cinsel gücü artırıcı ilaç koymuşlar!

Çikolata ve gazoza cinsel gücü artırıcı ilaç koymuşlar!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Getcontact nedir? Kim beni nasıl kaydetmiş dedirten uygulama: Getcontact!

Getcontact nedir? Kim beni nasıl kaydetmiş dedirten uygulama: Getcontact!

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

On Numara sonuçları - 26 Mart Milli Piyango On Numara çekilişi sonuçları: 3 ilçeden 4 kişi on numarayı tutturdu!

On Numara sonuçları - 26 Mart Milli Piyango On Numara çekilişi sonuçları: 3 ilçeden 4 kişi on numarayı tutturdu!

Sekreter Aysun'dan 5 milyonluk vurgun!

Sekreter Aysun'dan 5 milyonluk vurgun!

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Seda Sayan 'Aşağılık kadın' sözlerini affetmedi!

Seda Sayan 'Aşağılık kadın' sözlerini affetmedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.