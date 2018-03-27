Öğretmen etkinliğinde skandal sözler: Ahlâk dayakla öğretilir!

MEB’in desteğiyle kurulan “Genç Liderler Akademisi”yle, “Lider vasıflı öğrencileri belirleyip, eğitmek” görevini üstlenen İlim Yayma Cemiyeti’nin İstanbul’da düzenlediği Öğretmenlik Vizyon Programı etkinliği, Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. MEB’in yanı sıra Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği’nin (EBSAD) desteğiyle düzenlenen programa çok sayıda öğretmen ile 450 öğrenci katıldı. Bir dönem Hacettepe Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Aytaç Açıkalın’ın, “Eğitimde Etkili İletişim” konulu sunum yaptığı etkinlikte tartışmalara konu olan “Felsefeden Tecrübeye Etkili Öğretmenlik” kitabı dağıtıldı.
"OKUMA YAZMA BİLMEYENLER DAHA AHLÂKLI"
“İlim ve irfan sahibi nesiller yetiştirmek” iddiasıyla kurulan ve 2002’den bugüne etkinliğini artıran vakfın öğretmen ve öğrencilere dağıttığı kitaptaki ifadeler dikkati çekti. BirGün'de yer alan habere göre, eğitim Bir Sen’in hazırladığı kitapta okuma yazma bilmeyenlerin bilenlere göre “daha ahlaklı” oldukları savunularak, “Yatılı okullarda öğrenim gören öğrenciler bozulmaya müsaittir” denildi.
"KÖY ENSTİTÜLEİ AHLÂKSIZLIK YUVASI"
Birden fazla makalenin bir araya getirilmesiyle oluşturulan kitapta Prof. Dr. Mehmet Kaplan imzalı, “Gençlik Meselesi” adlı makalede, anne ve babaların çocuklarına ahlakı dayakla öğretebileceği belirtilerek, “En kötü aile çevresi bile disiplinsiz bir okuldan daha iyidir” ifadeleri kullanıldı. Kitapta yer alan skandal ifadeler bunlarla da sınırlı kalmadı. Köy Enstitüleri’nin, “Ahlaksızlık yuvası” olarak değerlendirildiği kitapta komünizme karşı şeriatın övülmesi de dikkati çekti.
"YAZILARIN TÜMÜ İDEOLOJİK"
Felsefeden Tecrübeye Etkili Öğretmenlik kitabı kamuoyunun gündemine ilk kez MEB’in başlattığı, “Etkili Öğretmenlik Projesi” kapsamında geldi. MEB, okullara bir yazı göndererek, her hafta kitapla ilgili “istişare” yapılacağını belirterek, öğretmenlerin hazırlanmasını talep etti. MEB’in proje kapsamında, ilgili kitabı öğretmenlere dağıtmasının ardından çok sayıda eğitimci, “Kitaptaki yazılar tümüyle ideolojik” sözleriyle tepki gösterdi. Kitabın dağıtılmasını, gericiliği yaydığı gerekçesiyle eleştiren Eğitim Sen, kitabın toplatılması için hukuki mücadele başlattı. Kamuoyunda oluşan infial üzerine geri adım atan MEB, kitabın dağıtılmasına devam edilmemesine, dağıtılanların ise toplatılması karar verdi.
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