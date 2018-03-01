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Öğretmen, İstiklal Marşı'nı okuyamayan öğrenciyi dövdü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 13:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, ortaokul öğrencisi M.F.'nin (12), derste İstiklal Marşı'nı ezbere okuyamadığı gerekçesiyle müzik öğretmeni F.K. tarafından dövüldüğü ileri sürüldü. Darp raporu alan aile, polis merkezine gidip, öğretmenden şikayetçi oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de olaya ilişkin idari inceleme başlatıldı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Jandarma Üsteğmen Tevfik Pehlivan Ortaokulu'nun 6. sınıf öğrencisi M.F., iddiaya göre, İstiklal Marşı'nı ezbere okuyamadığı için geçen haftaki derste müzik öğretmeni F.K. tarafından dövüldü. Ertesi gün bahçede, arkadaşı ile öğretmenin dayak olayını hatırlattığı için tartışan M.F., kendilerini gören F.K. tarafından tekrar dövüldü. Okul çıkışı eve gelen M.F.'nin yüzündeki morlukları gören ailesi, yaşananları dinledikten sonra hastaneden darp raporu alıp, polis merkezine gitti. Aile, müzik öğretmeni F.K.'den, çocuklarına "Burası terör yuvası değil, biz de terörist yetiştirmiyoruz" dediği iddiasıyla şikayetçi oldu.

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"UTANDIĞIM İÇİN SÖYLEYEMEDİM"

Olayı anlatan M.F., müzik öğretmeni F.K.'nin daha önce kendilerine İstiklal Marşı'nın ezberlenmesi gerektiğini söylediğini belirtti. M.F. "İstiklal Marşı'na çalıştım; ama utandığım için söyleyemedim. 'Hocam, ben utanıyorum' dedim. Hatta bazı derslerde hiç hikaye falan da okumuyorum. O da sinirlendi, dedi ki 'Burası terör yuvası değil, biz de terörist yetiştirmiyoruz" diye konuştu.

Anne Vahide F. ise olayın ardından okuldan çağrıldıklarını ve kendilerinden şikayetçi olmamalarının istendiğini söyledi. Öğretmenin çocuklarına söylediği sözlere kızdıklarını belirten Vahide F., “Çocuğuma bu lafın söylenmesi beni etkiledi. Babası da bu konuda sinirlendi" dedi.

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İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İNCELEME

Okul yönetimi tarafından olayla ilgili tutanak tutularak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

DHA

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Diyarbakır Kayapınar öğrenci öğretmen

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
eline sağlık öğretmenin! bi halta utanmazlar, bunu okuyacağı zaman mı utanmış???
senin öğretmen gibi Allah belanı versin
BİLEREK OKUMAMIŞTIR,EĞER EZBERLEYEMEDİYSE ZEKA GERİLİĞİ VARDIR BAŞKA OKULA GİTMESİ LAZIM.
12 yaşında bir çocuk ezbere bilsin bi zahmet. O bizim İstiklal Marşımız. Her gün gördüğü arkadaşlarından mı çekinmiş. Kılıf uyduruyorlar. 5 yaşında çocuklar bile ezbere okuyor. Öğretmeye bakar bu durum. Aile İstiklal Marşının önemini anlatamıyorsa çocuk da önemsemez.
@krizantem250 bakanlar okuyamıyor bakanlar. aç arama motoruna yaz istiklal marşı okuyamayan milli eğitim müdürü ve bakan diye yaz. bak ne çıkacak
@selcuk_kk onlar zaten sopalık.
Ortaokulda ben de okuyamamıştım 1 kere :) Bilmediğimden değil heyecan yaptığım için. Sonra hocam "tamam sen istediğin zaman söyle o zaman okursun" demişti 1 hafta sonra kendim kalkıp okumuştum. Öğretmenlik zor. Severek yapmak gerekiyor. Sadece maaş için öğretmen olunca böyle oluyor maalesef.
ELLERİNE SAĞLIK İSTİKLAL MARŞINI OKUMAK ZORUNA GİDİYORSA TÜRKİYE CUMHURİYETİ OKULLARINDA DA OKUMA HATTA BU ÜLKEDE DE YAŞAMA DEFOL GİT
Biz de dayak yedik zamanında. Bunu ailemize söylemezdik, zaten söylesek sen ne b.k yedinde öğretmenin seni dövdü diye tekrar dayak yerdik. Büyütülecek bi şey yok.
müsade edinde ortaokul öğrencisi istiklal marşını ezbere okusun
bu ülkenin bakanı okuyamıyor kaldı ki 12 yaşında ki öğrenci okusun.
Bir yandan öğretmende haklı öğrenmemiş sonuçta ama dövülcek birşey yok
haber çarpıtılıyor bence.okuması gerekiyor ama tabikide şiddetle değil güzellikle öğretilmeli.
Hocam sonuna kadar yanındayız bu işte bir iş var
Yorumlara bak ya yemin ediyorum ülkede vahşi hayvan dolu. Biraz empati yapmak çok mu zor ? Çocuklarımız asosyal yetişiyor bütün gün internetteler. Topluluğun önünde utanması, çekinmesi gayet normal. Ufacık çocuk ya. Hemen saldırıyorsunuz, iyice nefret doldunuz.
İftira gibime geliyor hocam yanındayız
buna istiklal marşı okuyamadı diye dayak yedi deme yerine verilen ödevi sorumluluğu yapmadı denmesi gerek ve ceza olarak şiddet hoş değil disiplin verile bilirdi artı her bilinçli kişi istiklal marşı bilmeli
Bende müzik öğretmeniyim sadece besteli 2 kita okutuyoruz onu da her hafta okuyorlar bi zahmet ezberlesin iyi yapmış öğretmen bilecek milli marşımızı bir cocuk
sonra bu çocuk neden Türk düşmanı oldu diye kızarız anası babası nasıl yetiştirmiş diye
Bir provokasyon da olabilir. Doğruysa zaten hiçbir şey öğrenciyi dövme hakkını kimseye vermez. Ayrıca 6.sınıfa giden bir çocuğun, yaşadığı ülkenin ulusal marşını bilmemesi zaten çok acayip.. Allah bilir belki çarpım tablosunu da bilmiyordur. O çocuğu 6.sınıfa kimler getirdiyse, hesabını onlara sormak lazım.
Hadi iyi niyetli düşünelim ezbere okuyamamıştır kasıtsız ama İstiklal marşını ezbere okuyamadığı için dayak yedi diye yaygara yapmakta kasıt var kötü niyet var diye düşünüyorum.
o velette türkıyede yaşıyorsa ne olursa olsun ezberlıyecek netıcede türk okuluna gıdıyo ermenı rum deyıl ya
istiklal marşını ezbere bilen terörist olamıyor galiba..öğretmenin zeka seviyesini merak ettim..öğretmen demek sevgi sevgi sevgi demek
Şimdi sorsak imanın şartlarını o hoca bilmiyecek ama çocuğa Türk Milli Marşını bilmediği için dayak atıyor köpek önce o imanın şartları ni öğrensin
Ne var yani. Bizde çok dayak yedik. Hemen ögretmene suç duyurusu.
iyi yapmış helal olsun aslında ailesini döveceksin evladına milli marşını öğretmemiş ailesinin hatası
Evet öğrenmesi gerekirdi bunda hemfikirim ancak dayak hoş olmamış.Ben iddia ediyorum Türkiyenin %95 istiklal marşını ezbere okuyamaz.
2 kıtasınımı hepsinimi çok fark var
heh,tam istedikleri haber 3 gune kalmaz istiklal marsinida yasaklarlar
okuyamamışsa o öğretmenin eksikliğidir.neden çocuğu dövüyor.her şeyden önce eğitmen sözüm ona.okuldan atsınlar derhal.Devlet 300 koyun sgk maaş veriyor.böyle eğitimciler hayvancılıkla uğraşsın ama o zamanda koyunları sürekli döver hayvanlara eziyet eder.en iyisi evinde otursun
ne kadar ırkçı adi varsa hepsi 12 yaşında bir çocuk üzerinde siyaset yapıyor gö...nüz yiyiyorsa gemiciklerden bahsedin konu Kürt olunca aslan kesilirsiniz ayıp be bırakın artık bu tuvalet kuyusu karın boşluğunuzu
biraz hoş görülü olmalıydı süre vermeliydi dayakla olmaz çocukların kalbine kazanmak lazım
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