Öğretmen Şengül Karaca'nın şüpheli ölümünde keşif kararı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda kaldığı evin penceresinden düşerek ölen öğretmen Şengül Karaca'yı iterek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan Aydın ile tarafların avukatı katıldı.

Duruşmada, önceki celsede sanık tarafından dile getirilen "Şengül Karaca'nın kullandığı psikolojik tedavi ilaçlarının intihara yol açtığı" iddiası üzerine Adli Tıp Kurumu'na gönderilen yazıya gelen cevap okundu.

Söz konusu cevap yazısında, bu ilaçların intihara yol açan bir etkisinin olmadığı ancak maktulun ilacı alkollü içki ile almış olması durumunda ani karar verebilme, risk alma, cesaret gibi yan etkileri olabileceğinin yer aldığı belirtildi.

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen başka bir rapora göre ise olay yerinde bulunan pantolonun üzerindeki kanın sanık Aydın'a ait olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Duruşmada söz alan sanık Aydın, Şengül Karaca'nın pencereden atladıktan sonra kendisinin de üzerindeki eşofmanı çıkarıp pantolon giydiğini anlatarak, "Üzerimdeki pantolona kanın nasıl bulaştığın bilmiyorum." ifadelerini kullandı.