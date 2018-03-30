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Öğretmen Şengül Karaca'nın şüpheli ölümünde keşif kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 13:06 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda kaldığı evin penceresinden düşerek ölen Şengül Karaca'yı iterek ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, Karaca ile aynı boy ve kilodaki bir cansız mankenle olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda kaldığı evin penceresinden düşerek ölen öğretmen Şengül Karaca'yı iterek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan Aydın ile tarafların avukatı katıldı.

Duruşmada, önceki celsede sanık tarafından dile getirilen "Şengül Karaca'nın kullandığı psikolojik tedavi ilaçlarının intihara yol açtığı" iddiası üzerine Adli Tıp Kurumu'na gönderilen yazıya gelen cevap okundu.

Söz konusu cevap yazısında, bu ilaçların intihara yol açan bir etkisinin olmadığı ancak maktulun ilacı alkollü içki ile almış olması durumunda ani karar verebilme, risk alma, cesaret gibi yan etkileri olabileceğinin yer aldığı belirtildi.

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen başka bir rapora göre ise olay yerinde bulunan pantolonun üzerindeki kanın sanık Aydın'a ait olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Duruşmada söz alan sanık Aydın, Şengül Karaca'nın pencereden atladıktan sonra kendisinin de üzerindeki eşofmanı çıkarıp pantolon giydiğini anlatarak, "Üzerimdeki pantolona kanın nasıl bulaştığın bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Ölen Şengül Karaca'nın ağabeyi Yalçın Karaca da, "Kız kardeşim gerçekten intihar etmiş ise sanık en azından beni arayıp durumu bildirebilirdi. Fakat böyle bir yola başvurulmamıştır. Bu da sanığın iyi niyetli olmadığın göstermektedir." diye konuştu.

- "Aynı boy ve kilodaki cansız mankenle keşif yapılacak"

Söz alan sanık ve müşteki avukatlarının olay yerinde keşif yapılması talebini değerlendiren mahkeme heyeti, 11 Mayıs’ta keşif yapılmasına karar verdi.

Keşiften önce Ulusal Kriminal Laboratuvarı firması ile bizzat irtibata geçilerek ya da müzekkere yazılarak ölen Karaca'ya ait otopsi raporunda belirtildiği üzere 152 santimetre boyunda ve 52 kilogram ağırlığında bir cansız konu mankeni hazırlanmasının istenmesine karar veren mahkeme, maktulün pencereden atladığı veya atıldığı iddiaları da dikkate alınarak bu konuda bilirkişilik yapabilecek bir kişinin ivedi olarak mahkemeye bildirilmesini karara bağladı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Hasan Aydın'ın "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

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