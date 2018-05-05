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Öğretmen ve öğrencilerin bulduğu yavru tilkilere bakım

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 17:34 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de öğretmen ve öğrenciler tarafından bulunan 2 yavru tilki, bakıma alındı.

Öğretmen ve öğrencilerin bulduğu yavru tilkilere bakım

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de öğretmen ve öğrenciler tarafından bulunan 2 yavru tilki, bakıma alındı.
İlkokul öğretmeni Mustafa Aykanat, daha önce merkeze bağlı köy olan Kozkayı Mahallesi yakınlarında öğrencileri birlikte 2 yavru tilki buldu. Tilkiler, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'ne teslim edildi. Veterinerler tarafından bakıma alınan yavru tilkilerin Eskişehir Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.
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Öğretmen ve öğrencilerin bulduğu yavru tilkilere bakımÖğretmen ve öğrencilerin bulduğu yavru tilkilere bakım

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