Öğretmen ve öğrencilerin bulduğu yavru tilkilere bakım

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de öğretmen ve öğrenciler tarafından bulunan 2 yavru tilki, bakıma alındı.

İlkokul öğretmeni Mustafa Aykanat, daha önce merkeze bağlı köy olan Kozkayı Mahallesi yakınlarında öğrencileri birlikte 2 yavru tilki buldu. Tilkiler, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'ne teslim edildi. Veterinerler tarafından bakıma alınan yavru tilkilerin Eskişehir Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

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