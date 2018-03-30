Öğretmen ve veliler geri dönüşümle okulu adeta yeniden yaptı

Kütahya Çinigar Anaokulu’nun öğretmen ve velileri, drenaj çalışmaları nedeniyle harap olan okul bahçesinde hem geri dönüşüm yaptı hem de minikler için oyun alanı oluşturdu.

Okulda başlatılan drenaj çalışmaları nedeniyle okul bahçesi ve çevresi atıl duruma gelince okul yetkilileri ve veliler birlikte bir proje geliştirdi. Proje hakkında İHA muhabirine açıklama yapan okul memuru Şerif Taşkıran, 2016 yılında drenaj çalışmaları sonrası ortaya çıkan projenin okul müdürü tarafından geliştirildiğini, velilerin de destek vermesi ile çalışmaların başladığını söyledi.

Taşkıran, “Projemiz 2016 yılında okulumuzun drenaj çalışması ile bahçenin harap olması nedeni ile başladı. Bahçe daha önce küçük bir alandı. Bahçenin genişletilmesi çalışması ile başladık ve geri dönüşümümüz bahçedeki bordo taşlarını ayırmamız ile başladı. Daha sonra bahçeyi yeşillendirdik ve belediye başkanından çocuklar için oyun grupları aldık. Daha sonra da inşaattan kalan tahtaları geri dönüşüm yolu ile çocuk evini yaptık. Bazı okullardan ve çevredeki kullanılmayan malzemeleri de geri dönüşüm ile kullanmaya başladık ve okulumuzda birçok şeyi atıl malzemeden yaptık ve drenaj çalışması ile başlanan çalışmalar sonucunda büyük bir bahçemiz ve çocuklar için de oyun alanı elde ettik” diye konuştu.

Veliler ise okulun başlattığı geri dönüşüm projesinde çocuklarıyla birlikte yer almaktan son derece memnun olduklarını ifade etti.