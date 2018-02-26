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Öğretmen ve Velilerden Mehmetçiğe kan bağışı desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 14:05 | Son Güncelleme

Niğde’de 75.

Öğretmen ve Velilerden Mehmetçiğe kan bağışı desteği

Niğde’de 75. Yıl Mehmet Göker Mesleki ve Teknik Lisesi öğretmenleri ve öğrenci velilerin Kızılay’a kan bağışında bulundu.
Okul yönetimi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu.
75. Yıl Mehmet Göker Mesleki ve Teknik Lisesi tarafından “Kanını Esirgemeyen Kahraman Mehmetçiğimize Kanınızla Destek Verin” kan bağışı kampanyası kapsamında okul bahçesinde öğretmenler ve veliler Kayseri Kan Alma Merkezi ekiplerine kan bağışında bulundu.
Niğde 75. Yıl Mehmet Göker Mesleki ve Teknik Lisesi Müdürü Tahir Öz, okulun kan bağışı kulübü olarak Mehmetçik’e bir nebzede katkı sunmak için kan bağışında bulunduklarını söyledi.
Okul Müdürü Tahir Öz, "Kan bağışlamak hayat kurtarmaktır. Fakat aynı zamanda sosyal bir sorumluluktur. Paylaşmayı, yardımlaşmayı, birlik olmayı sağlar. Hele de millet olarak büyük sınavlar verdiğimiz bu dönemde, bu sorumluluğunun önemi daha da artar. Şimdi o dönemlerden birini yaşıyoruz. Çünkü ülke sınırlarımız yedi gün, yirmi dört saat görev yapan Kahraman Mehmetçiğimiz; aynı zamanda Ocak’tan beri sınır ötesinde de zorlu bir görev yürütmektedir. Kan bağışında bulunarak kahramanlarımıza bir nebzede katkı sunmak istiyoruz” diye konuştu.

Öğretmen ve Velilerden Mehmetçiğe kan bağışı desteği

Öğretmen ve Velilerden Mehmetçiğe kan bağışı desteği

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