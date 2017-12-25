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Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 20:47 | Son Güncelleme 7 saat önce

Konya'daki İmam Hatip Lisesi'nde görevli Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, sosyal medya hesabından beden eğitim dersinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığı imasına bulundu. Harmancı, 'Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir', şeklinde paylaşımlarda bulundu. Tepki çeken paylaşım sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlatttı.

Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan Felsefe öğretmeni 44 yaşındaki Ercan Harmancı, twitter hesabından beden eğitim derslerinde eşofman giyilmesini eleştirip, öğrencilerin eşofman giyerek zina yaptığını ileri süren mesajlar yayınladı. Harmancı'nın mesajları sosyal medyada tepki topladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konu ile ilgili araştırma başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen Harmancı hakkında soruşturma başlattı. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, ''Bir öğretmenimiz sosyal medya hesabından mesajlar yayınlamış. Konu bize ulaştıktan sonra Valiliğin izniyle öğretmen hakkında soruşturma başlattık. Soruşturmanın sonucuna göre öğretmen hakkında işlem başlatılacak.'' dedi.

Öğretmen Harmancı'nın twitter hesabından yayınladığı tepki çeken mesajlar şöyle:

'Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir', 'Beden eğitimi değil, bedeni şeytana hazırlama eğitimi', 'Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar', 'Okullarda zina yapılmıyor mu? Evet, göz, kulak, dil ve el zinası yok diyen ya Muhammed aleyhisselam dininden haberi yok. Ya da bundan zevk alan zevkperestler', 'Okulu sınıfı evi gibi, erkek öğretmeni dayısı gibi, abisi gibi gören öğrenciler ve onları yabancı bir kadın gibi görmeyen erkek öğretmenler okullarda zina işliyor dersem bu benim düşüncem değil Muhammed aleyhisselamın emri itiraz eden var mı', 'Beden eğitimi dersi veren, verirken gerçekten rahatsızlık duyan şerefli öğretmenler olduğu gibi şereften yoksun öğretmenlerde var. Buna sessiz kalanlar olarak biz de hesap vereceğiz.', 'Bir okulda soyunma odası diye bir yer varsa bu bize zillet olarak yeter', 'Mustafa Kemal'i seviyor musun diye öğretmenlere sorulsa kem küm diye cevap veren öğretmenden eğitimci olmaz. Oysa malum kişiyi sevmiyorum demek asla suç bile değilken o kadar sindirilmişiz', 'Okullarda değil hiçbir zaman malum şahsın altına Kuran konulmaz', 'Öğretmen arkadaşlara bir hatırlatma Okullardaki akıllı tahtaların altına malum şahsın altına konulan Kuranı Kerim'den hesaba çekileceğiz korkmayın ve deyin ki akıllı tahtaların üstüne Kuran koymayın', 'Bir beden eğitimi öğretmeninin karşısında vücut kıvrılıyorsa ne kadar olması önemli değil onun adı zinadır', 'Bugün beden eğitimi adıyla adet görmüş kızlara zorla ve müfredat gerekçeli zina yaptırılıyor bu hiçbir babanın da umurunda değil. Hemi de Müslüman baba. Niyet sorgulamıyorum İslam'ın sınırlarının dışında niyet aranmaz.'

PAYLAŞIMLARINI SAVUNDU: KARŞILIĞI CENNETTE

Ercan Harmancı gelen tepkiler üzerine twitter hesabından kendisini eleştirenlere şu yanıtları verdi:

'Evet tekrar ediyorum beden eğitimi dersi seçmeli olmalıdır isteyen seçsin. Yarın ölünce hesap sorulacak bir konu için tartışmam. Bu bir inanç meselesi derim', 'Sosyal medyada paylaştığım tüm paylaşımlardan sevap bekliyorum karşılığı cennette Suçu vız gelir. Medya ve iletişim uzmanı olarak da işin teknik tarafında hakimim, Sıkıntısı olan açıklamaya da tekzip talebi hakkına hakkını kullanabilir eleştiriye açığım hakaret suç.'

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Konya zina öğretmen imam hatip lisesi Beden Eğitimi eşofman felsefe öğretmeni ercan harmancı

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
ben bu öğretmenin söylediklerine hak veriyorum. genç kızların bu halleri belli ki onu rahatsız etmiş. ben kızımın o hale gelmesini istemem. şimdi hepiniz nefsinizin hakimi gibi, şehvetten arındırılmış mesajları yazın. şehvet fıtraten vardır. kendinizi kandırmayın
Şeytanın uşağı sapık. Tipine de vurmuş sapıklığın. Evet biz kızımız yaşındaki çocuklara sapıkca gözle bakmıyoruz Elhamdülillah. İmanımız ve insanlığımız buna engel çünki. Şeytan bize uğramıyor, uğrasa da istediği yüzü bulamıyor. Ama sen ve senin gibi Müslüman görünümlü Yahudi uşaklarının tek işi belden aşağı ve Şeytanla; yada Müslümanları karalamak için özellikle yapıyorsunuz. Senin Müslüman olduğuna inanmıyorum, sen Müslüman olsaydın emanet edilen çocukları evladın bilirdin.
Anasının dizinden tahrik olanların eşofmandan tahrik olmaları gayet normal.bu adam tam bir sapık ve tedaviye ihtiyacı var.sakın bu adamı savunmayın çünkü tahrik olmayan inançlı insanlarada laf sokuyor
su güzelim dine bunun gibi embesiller yüzünden insanlar farkli bakiyor.. allah akil fikir versin benim memleketimde türedi iyice bunlar dengesiz herifler..
Şaşırdık mı? Hayır.
islama bulaşmış her bir zatın aklı fikri bacak arasındadır. bunu bir kez daha kanıtladıkları için tebrik ediyorum.
Ben şimdiden söyleyeyim meb in soruşturma sonucu aldığı kararı; baska bir lise ye müdür yada meb'e müfettiş olmasına karar verilmiştir.
bir gün analaşılacakki EVET ALEMLERİN RABBİ BU KAİNATIN BİR YARADANI VAR BU HERKEZCE ANLAŞILACAK.bir gün anlaşılacakki CENAB I ALLAH IN PEYGAMBERLERİ KİTAPLARIN HEPSİ HAKMIŞ GERÇEKMİŞ.VE SONRA ANLAŞILACAKKİ İNANÇSIZLIĞIN ANLAMI YOKMUŞ.VE ANLAŞILACAKKİ İNANDIĞIMIZ ALLAH IN PEYGAMBERLERİ HAKMIŞ VE BÜTÜN RESULLER,PEYGAMBERİMİZ KABULUMÜZ ASLINDA SORUN YOKMUŞ.HZ.MUSA DAN SONRA HZ. İSA NASIL PEYGAMBER İSE VE HZ.İSA PEYGAMBER OLUNCA HZ.MUSA İNKAR EDİLEMİYORSA HZ.MUHAMMED GELİNCE DE ONA İMAN HAK VE DİĞERLERİDE PEYGAMBERLERİMİZ.AHİR ZAMAN PEYGAMBERİ HZ.MUHAMMED DİN İSLAM KİTAP KURAN.HUZUR BURDAN BAŞLAR
bende kırmızıya görünce tahrik oldum ne olacak şimdi
Tümden gelip Tüme varan bir SAPIK RUHLU MOLLA KAST'ın gündelik Bilim alanında,tipine de baksan yadırgayamayağımız,bir o denli de bildiğimiz,sürprşz bşr gelişmesi olmayan, yaşadığı Sapıkça Paradoksları kendi sosyal medya hesabından paylaşmış,bu piskopatın suçu nerede!!?? validem ve bacımın vücut hatlarından tahrik oldum dememiş!hatta kimseyi de öldürmemiş!!!??? Felsefe yolda olmak ise;bu besisiz sapık EFLATUNSAL PLATON,-izm akımlarını ilk öğrendiğinde Mastürbasyon mu yapıyordu?yoksa bu ilmi alırken(!)"içindeki ALLAH İNANCI;ONU İYİ,DOĞRU VE GÜZELE HİÇ Mİ YÖNLENDİRMEDİ!?"
torunun yasindaki kizlar sirf esofman giydigi icin igrenç duygularin kabariyorsa evet sende sapiklik var seytan sana ugramiyor cunku gercek seytan sensin kendi igrenc karekterinide seytana maal etme.....
Bu sağlıksız Hasta kişiler Dinimizi kullanıyor..! Dindar Terörist (FETÖ) Dindar Rüşvetçi (ESKİ BAKANLAR) Dindar Rantçı (ESKİ BLDY BAŞKANLARI) Dindar Komisyoncu Dindar Avantacı Dindar Hırsız Dindar Vs vs.............Uzayıp gidiyor...! HASTALIKLI BEYİNLERİN, KUTSAL DİNİMİZİ KULLANMALARINA İZİN VERMEYELİM...
HOCAM ELLERİNİZDEN ÖPERİM samimi her müslümanın kalbinden gönlünden geçen duygulara tercüman olmuşsunuz kimse kimseyi kandırmasın sizde bakma zevkiniz elinizden alınmasın diye böyle söylüyorsunuz korkmayın sizin gavurluğunuzu elinizden alan yok bari "islami eğitim veriliyor" diye bildiğimiz kurumlarda bu tarz durumlar olmasınİSLAM DİNİNİN ÜÇ SAC AYAĞI VARDIR. NAMUS,DİN,İMAN NAMUSU OLMAYANIN DİNİ OLMAZ DİNİ OLMAYANIN İMANI OLMAZ NAMUS DİNDEN ÖNCE GELİR DEYYUSUN İMAMETİ DE KABUL OLMAZ
bakılırsa sen evinde kızına , kız kardeşine yigenine eşorfman giydirmiyorsun. eger giyerlerse diyebilirmisin beni tahrik ediyorsun..beni günaha sokuyorsun.. seni bu aşorfmanla görünce içim gidiyor, seninle zina yapıyorum..diyebilirmisin, yoksa zinaya devammı edersin..bunları söyleyemezsin..eger söylersen o abinin kızı sana sapık amca der..bir daha yüzüne bakmaz..en iyisimi sen gizli gizli sevişmeye devam et yigeninle, kızınla, bacınla!!!
BU ŞİRKETLERE EL KOYMA İŞİNİN UCUNUN NERE VARACAĞI HAKKINDA YORUMUM...FAİZ İLE BU GÜNLERE GELENLERE.FAİZLE BU GÜNLERE GELENLERİN ALAYININ MAL VARLIĞIA EL KONULUR FAİZİ KALDIRDIM DER GELİR BİRİ.NE YAPACAKSIN HADİ SÖYLE...ADAMÖLÜMÜ GÖZE ALMIŞ.BİŞEYDENDE KORKMUYOR BU YOLDA HİÇBİŞEY TINLAMAYIP BU ÇABAYI GÖSTERİYOR..SÖYLE BAKIYIM NE YAPABİLİRSİN.BİR ADAMI ÖLDÜRMEKTEN ÖTE NE YAPARSIN..BEKLEYİN ALLAH IN İZNİ İLE NASİP OLUR BİR GÜN
EN MATRAK YORUM BENİMKİ
Dinin gayelerinden biride nefse hakim olmaktır.Dağ başında insan görmeden inancı yaşamak kolaydır ama asıl imtihan toplum içinde yaşayacağın ihlastır.
adam sapıklığını zaten itiraf etmiş kesin çevresindeki, eş dostlara da sapık gözle bakıyordur gerzek herif
sapık ruhlu bir adam işte insan hali acilen görevine son verilmeli
eskiden böyle sapık tipler yoktu ne zaman bu iktidar din üzerinden siyaset yaptı böyle sakallı şarlatan sapıklar çoğaldı.
“Allah Teâlâ’nın kuldan yüz çevirmesinin alameti, onun kendisine yaramayan şeylerle meşgul olmasıdır. Kırk yaşını geçip de işlediği hayırlar şerlerine galebe etmeyen kişi cehennem için hazırlanmalıdır.”HADİS İ ŞERİF
haberde sıkıntı yok sen sapıksın !!!!
felsefe ve sen :D :D :D :D
Bana şeytan üflemiyor imanımda tam Allahıma şükür bence senin imanın eksik ki şeytan sana üflüyor papaz efendi
Yorumumun devamıdır: Yani uzun lafın kısası; Bu açıklamaları yapan ve ben öğretmenim diyen bu zat, Yorumumca; ne öğretmendir ne de müslümandır. Olsa olsa bir Lawrens uşağıdır. Bu da benim şahsi görüşüm.
Senin gibi yobazlari eğitim sisteminden temizlemek farz oldu alcak yaratık gericiler
Bu haberi yorumlamam gerekirse; 1.Bu zat öğretmen değildir!( Çünki: açıklamaları (ilgili memurluk kanununu bir kenara koyalım,bi kere öğretmenlik yeminiyle bağdaşmıyor.) 2. Bu zat müslüman da değildir!( Çünki: Peygamberimiz emretmez! örnek olmuştur. Ona da sünnet denir yani isteyen örnek alır isteyen almaz) 3 - Bu zat felsefeci' de değildir.( Çünki; Bütün bilimlerin anası olan felsefe böyle şeylerle-subjektif, yani kişiden kişiye değişen- uğraşmaz) .Yani bu hususta kendisine cevabımdır; 17 yıl boyunca yapmış olduğum öğretmenlikte beden eğitimi derslerinde hiç de bahsettiğiniz
Ya sen felsefe ogretmenisin senin insanlara isik tutman nasil dusunmesi gerektigini ogretmen lazim sen kalkmis neler sacmaliyorsun aginligi sapilligi mesrulastirmaya calisiyorsun 4 yil boyunca okudugun okuldan hic mi bisyler ögrenemedin?
Kiz lisesinde bir sapik derse giriyor. Yeni turkiye cok ileri gitmis ...
bu sapıklardan kurtulmak için önce AKP den kurtulmak lazım
Din dediğiniz bacakarasından ibaret midir?
Hırsızlıktan, haktan, adaletten, hoşgörüden, bilimden, sanattan, üretimden, ekonomiden, eğitimden, sağlıktan.... hiç konuşmayan ve bir bk anlamayan sapıtıklar üreme organları üzerine doktora yapmışlar. Din anlayışları da bundan ibaret.
Şeytan her yerde, irade ise senin içinde!!!
adam resmen hasta, pedofil! Buna erkek kiz, acik kapali fark etmez, esofmanla falan alakasi yok, adam zaten herseyden tahrik oluyor bunu alenen de söylemis. Adam sapik sadece sex düsünüyor ,bunu da kendince dine baglamis, PES!
coluk cucuktan tahrik olan bir insana pedofil denir ve bu bir hastaliktir, bu zaten herseyden tahrik oldugunu söylemis, nasil buna cocuk teslim ediliyorsa?
şeytanın üflemesine gerek yok şeytanın tah kendisisn sen senin yanında şeytan çırak kalır .Dini bütünm dersin şeytanın bile aklına gelmeyen haltları edersin senin gbi müslümana verecen 5 vakit odunu ...
felsefe hocası mı ? diploması ve ataması kontrol edilmeli bence böyle felsefe hocası mı olur :) bizim lise zamanında dinden çıkaracaktı neredeyse düşüncelerle :)
"Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor." imanlı öğretmenler bunlar;SAPIIIIKKKK !
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