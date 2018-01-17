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Öğretmene şiddete 'sargılı' protesto

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 16:03 | Son Güncelleme 29 dakika önce

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- TÜRK Eğitim Sen Bursa 2 Nolu Şube üyesi öğretmenler, yaptıkları yaralı makyajlarıyla öğretmene yönelik şiddete tepki gösterip, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) 'Alo 147' şikayet hattınını kaldırılmasını istedi

Türk Eğitim Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, öğretmenler adına yaptığı konuşmada, milli eğitim camiası açısından kargaşa ve huzursuzluk dolu bir dönemin sonuna geldiklerini söyledi. Türkoğlu, "Kaos, sorun, torpil, liyakatsizlik, çözümsüzlük dendiğinde maalesef ülkemizde akla gelen ilk bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Milli Eğitim Bakanlığı, 'Öğretmeninin itibarı geleceğimizdir' felsefesini kendisine ilke ve şiar edinerek öğretmenlerimizin itibarını zedeleyecek söylem ve uygulamalardan bir an önce vazgeçmelidir. Bu bağlamda 'Alo 147' şikayet hattı derhal kapatılmalıdır" dedi.

'GİRİŞLERDE ÖĞRENCİ DEĞİL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ OLMALI'

Öğretmene yönelik şiddetin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir an önce engellenmesi gerektiğini söyleyen Türkoğlu konuşmasında, "Öğretmene yönelik şiddeti münferit olaylar gibi göremeyiz. Öğretmenler yıllardır öğrenci ve veli şiddetine maruz kalmaktadır. Bunun nedeni de öğretmenlerin bir paçavra gibi kenara atılması, etkisizleştirilmesi, değersizleştirilmesi, korunup, kollanmamasıdır. Sözde 'Öğretmenlerimizin yanındayız' söylemleri ile bu konunun çözüme kavuşturulamayacağı aşikardır. Eğitim çalışanlarına şiddet uygulama edepsizliğini gösterenler hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılmalıdır ve sayın bakan bizzat bu konunun takipçisi olmalıdır. Okul kapılarımız nöbetçi öğrencilere değil, işinde uzman güvenlik görevlilerine bırakılmalıdır" dedi.

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