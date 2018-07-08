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Öğretmenler 15 Temmuz şehitleri için Konya'dan İstanbul'a pedal çevirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 17:36 | Son Güncelleme

Konya'nın çeşitli okullarından görev yapan üç öğretmen, "15 Temmuz Şehitlerimiz İçin Ahde Vefa Bisiklet Turu" kapsamında, İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar pedal çevirecek

Konya'da görev yapan üç öğretmen, "15 Temmuz Şehitlerimiz İçin Ahde Vefa Bisiklet Turu" kapsamında, İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar 7 gün boyunca pedal çevirecek.

Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) kapsamında düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerimiz İçin Ahde Vefa Bisiklet Turu" için İstanbul'a gidecek öğretmenlere, uğurlama töreni düzenlendi.

Mevlana Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, karanlık ellerin güdümündeki paralel teröristlere karşı, vatanını müdafaa ederken şehit olan 248 vatan evladının, şanlı tarihimiz içerisinde müstesna bir yere sahip olduğunu söyledi.

Bu uzun ve anlamlı yolculuğa çıkan 3 öğretmene kolaylık dileyen Gürsoy, şunları kaydetti:

"Hain kalkışmadan sonra, bu topraklarda eskiden beri söylenegelen 'Allah, devlete ve millete zeval vermesin' duasının kalplerimizde ve dillerimizde daha büyük bir yer edindi. Devlete ve millete zeval vermek isteyen hainler, fırsat bulduklarında neler yapabileceklerine hepimizin şahit olduk. Yolculuğa çıkacak öğretmenlerimizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından dua yapılıp, Konya Şehitliği ziyaret edildi.

Sonra Konya'nın çeşitli okullarında görev yapan Alper Can, Hakan Arıkan ve Selim Ecevit Şen isimli öğretmenlerin yedi gün sürecek bisiklet yolcuğu başladı.

Düzenlenen uğurlama törenine, çok sayıda öğretmen katıldı.

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