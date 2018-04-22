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Öğretmenler Eğitim-Bir-Sen’i ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 11:53 | Son Güncelleme

Iğdır’da görev yapan sözleşmeli öğretmenler Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şubesini ziyaret etti.Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi için Sendika Başkanı Erkan Çiğdem, öğretmenlerle ilgili haksız ve hukuksuz uygulama olan 4/B sorunlarını her platformda dile getirdiklerini belirterek sendika olarak bu sürecin öncülüğünü yapacağının sözünü verdi.

Öğretmenler Eğitim-Bir-Sen’i ziyaret etti

Iğdır’da görev yapan sözleşmeli öğretmenler Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şubesini ziyaret etti.
Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi için Sendika Başkanı Erkan Çiğdem, öğretmenlerle ilgili haksız ve hukuksuz uygulama olan 4/B sorunlarını her platformda dile getirdiklerini belirterek sendika olarak bu sürecin öncülüğünü yapacağının sözünü verdi. Şube Başkanı Çiğdem, “bugün eşinden, çocuğundan ayrı kalmak zorunda olan bir öğretmenden ne gibi bir verimlilik beklenmektedir. Özlük hakları bakımından kadrolu öğretmenlerle aralarında onlarca fark olan sözleşmeli öğretmenlerimize bir an önce kadro talep ediyoruz” dedi.

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