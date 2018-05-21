Öğretmenler engelli öğrencilerinin bisiklet hayalini gerçekleştirdiler

İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya'nın Hendek ilçesi Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğretmenleri ilçeye 23 kilometre uzaklıktaki köyünden eğitime gelen zihinsel engelli 10 yaşındaki Cihan Tokat'ı bisiklet hayaline kavuşturdu.
Daha yaşına girmeden ailesi parçalanan ve kendisi gibi ablası da zihinsel engelli olan Cihan Tokat, yaşadıklarına rağmen yüzündeki gülümsemeyi kaybetmedi. Babası ve annesi ayrıldıktan sonra annesiyle dedesinin evinde yaşamaya başlayan Cihan, henüz 6 aylıkken annesinin de kendilerini terk etmesi sonucu 2 yaşındaki ablası Ebru ile yalnız kaldı.
Devletin yaptırdığı prefabrik evde dedesi ve ninesiyle yaşamaya başlayan Cihan, dedesine "baba", ninesine de "anne" diyor.
Hendek ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki Bakacak Mahallesi'nden Hendek Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ne eğitime giden Cihan'a öğretmenleri iki ay önce annesi vefat ettiği için taziyeye gitti.
Taziyede evlerinin önünde bisiklet parçalarını gören öğretmenleri, aralarında fon oluşturup Cihan'a bisiklet ve çeşitli hediyeler aldı. Hendek Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Saydam'ın elinden bisikletini alan Cihan, köyünde yeni bisiklete binmenin mutluluğunu yaşadı.
- "8 evladım bir tarafa onlar bir tarafa"
Cihan'ın dedesi Osman Tokat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki torununun sağlığından eğitimine kadar tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenmeye çalıştığını söyledi.
Damadı cezaevine girdikten sonra kızının boşandığını ve torunlarına doğduğundan beri baktığını dile getiren Tokat, "Torunlarım eğitimlerine iki yıl önce başladı, Hendek'e eğitime gidiyorlar. Babasının nerede olduğunu bilmiyorum, ilgilenmiyorum da torunlarımla ilgileniyorum." dedi.
Kocasından boşandıktan sonra evine getirdiği kızının da Cihan'ı daha 6 aylıkken bırakıp Ardahan'a kaçtığını ifade eden Tokat, kızının iki ay önce Ardahan'da evinde ölü bulunduğunu anlattı.
Torunu Ebru'nun doğduğunda hastanedeyken babası tarafından terk edildiğini anlatan Tokat, şöyle devam etti:
"Kız torunum 7 aylıkken 700 gram doğdu. 200 keçim ve 8 büyükbaş hayvanım vardı, onları sattım çocuğu hastanede tedavi ettirdim. Doktorlar 'Sabaha çıkmaz.' dediler. Aracım olmadığı için motosikletle hastaneye gittim, kızımı alıp Adapazarı'na götürdüm. Kız torunumun gözü çıktı, protez göz taktırdım. Okullar kapandıktan sonra gözü değişecek, tekrar yeni göz takılacak. Onda da zihinsel engel var. Her türlü ihtiyaçlarını giderdim. Onlara ayrıca yatak aldım, odalarını hazırladım. Tüm ihtiyaçlarını karşılıyorum. Devlet onlar için prefabrik ev de yaptı. Torunlarım bana 'baba' diyor. Eşime de 'anne' diye sesleniyor ikisi de. Sorsanız babası olarak beni gösterir. Torun sevgisi daha bir başka. 8 evladım bir tarafa onlar bir tarafa. Beni bir de şikayet edip kızı yurda aldırdılar, tekrar yurttan aldım kızımı 10 ay yurtta kaldı. Çok mücadele verdim geri alabilmek için."
Cihan Tokat ise hediye aldığı bisiklete hemen binerek gezdiğini belirterek, "Yeni bisikletim olduğu için çok mutluyum. Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum." dedi.
- "Cihan mutlu ve memnun oldu"
Hendek Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Saydam da okullarında ana sınıfından liseye kadar geniş kapsamlı eğitim verildiğini aktardı.
Cihan'ın ilkokulda eğitim gördüğünü anlatan Saydam, şunları kaydetti:
"Yeni geldiğim için Cihan ile bu yıl tanıştım. Cihan iki ay önce annesini kaybetti. Biz de okuldaki öğretmen arkadaşlarla evine ziyarete geldik. İlk kez köyünü, evini, durumunu gördük. Ziyarete geldiğimizde orada bisiklet hurdalarını gördüm, dikkatimi çekti ve Cihan'a 'Yeni bisiklet alalım, hayalini gerçekleştirelim.' dedik. Bu duruma çok üzüldüğümüz için öğretmen arkadaşlarla fon oluşturduk ve teselli için bisiklet almaya karar verdik. Bunun yanında çeşitli hediyeler de aldık ve teslim ettik. Cihan mutlu ve memnun oldu."
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