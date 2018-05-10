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Öğretmenler Gaziantep lezzetlerini öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 15:16 | Son Güncelleme

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile TAŞPAKON iş birliğiyle öğretmenler için "Yöresel Yemek Semineri" düzenlendi - Gaziantepli ustalar tarafından verilen eğitimlere katılan öğretmenler, kente özgü lezzetleri yerinde öğrenme fırsatı buldu - Öğretmen Huriye Dölek: - "Özellikle tatlıları çok beğendim. Bu lezzetleri öğrencilerime de yansıtacağım, yeni çalışmalar yapacağız"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü,Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPOKAN) ile Gaziantep Baklavacılar ve Aşçılar Derneği'nin (GABADER) katkılarıyla, liselerin aşçılık ve yiyecek içecek bölümlerinde görevli branş öğretmenlerine yönelik "Yöresel Yemek Semineri" düzenlendi.

Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen seminere katılan 25 öğretmen, Gaziantep'e özgü lezzetleri yerinde öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

Gaziantepli ustalar tarafından 4 gündür verilen eğitimlere katılan öğretmenler, yemeklerin ve tatlıların yapımını sosyal medyadan anlık olarak da paylaştı.

GABADER Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Sökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MEB ile ortaklaşa düzenlenen eğitimde, öğretmenlere yöresel lezzetleri öğrettiklerini söyledi.

Türkiye'nin farklı illerinden 25 öğretmenin eğitim aldığını anımsatan Sökmen, 4 gündür devam eden eğitimler kapsamında, ara sıcaktan tatlıya birçok lezzeti uygulamalı olarak anlattıklarını kaydetti.

Öğretmenlerden Huriye Dölek ise Mersin'den geldiğini belirterek, "Yöresel mutfak eğitimi almak için geldik. Çok güzel çalışmalar yaptık. Kenti daha iyi tanıdık. Bu kadar lezzetli olduğunu bilmiyordum. Özellikle tatlıları çok beğendim. Bu lezzetleri öğrencilerime de yansıtacağım, yeni çalışmalar yapacağız." dedi.

Veli Yılmaz da Van'dan yöresel tatları öğrenmeye geldiklerini dile getirerek, öğrendiklerini öğrencilerine de aktaracaklarını anlattı.

En çok baklavayı beğendiklerini dile getiren Yılmaz, güzel bir çalışma olduğunu sözlerine ekledi.

Seminer yarın sona erecek.

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eğitim gaziantep lezzetleri TAŞPAKON

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