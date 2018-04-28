Öğretmenler öğrencileri için sahne aldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çoğunluğu öğretmenlerden oluşan 50 kişilik koro, öğrencileri için bir araya gelerek Türk Sanat Musikisi eserlerini okudu.
İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, öğrenciler, velileri ve vatandaşlar katıldı.
Konserde, "Affetmem Asla Seni", "Son Mektup" ve "İkinci Bahar Yaşıyor Ömrüm" gibi çok sayıda eser seslendiren öğretmenlere, zaman zaman öğrencileri de eşlik etti.
Koro şefi öğretmen Hatice Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronun çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğunu söyledi.
Farklı bir koro olduklarını, boş vakitlerinde bir araya gelip Türk Sanat Musikisi eserlerini seslendirdiklerini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:
"Koroda ağırlıklı öğretmen arkadaşlarımız var. Emekli öğretmenlerimiz var. Onun haricinde de müziğe gönül vermiş, bu işten anlayan arkadaşlarımız bulunmakta. Öğretmen arkadaşlarımız anons edildiğinde öğrencilerde büyük bir coşku oluyor. Sahnede büyük bir coşkuyla öğretmenlerini alkışlıyorlar. Konser bitiminde kulise gelip çiçek sunumu yapıyorlar. Bunlar hoş bir şey."
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