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Öğretmenler, okula giren yılanı yakalayıp doğaya bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 11:43 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Gönen ilçesinde Sarayköy Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin atölyesine giren yılan, öğretmenler tarafından yakalanıp, doğaya bırakıldı.

Öğretmenler, okula giren yılanı yakalayıp doğaya bıraktı

Ahmet ILGAZLI/GÖNEN (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Gönen ilçesinde Sarayköy Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin atölyesine giren yılan, öğretmenler tarafından yakalanıp, doğaya bırakıldı.
Gönen'in kırsal mahallelerinden Sarayköy'deki 175 öğrencinin eğitim gördüğü Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin atölyesine, dün yaklaşık 1 metre boyunda bir yılan girdi. Yılanı fark eden görevliler, öğretmenleri uyardı. Okul bahçesinde hayvan besleyen öğretmenler, yılanı zarar vermeden yakaladı, ardından doğaya bıraktı.
Atölyede öğrencilerin bulunmadığını söyleyen Okul Müdürü Hasan Kılıç, "Okulumuz kırsal bir bölgede. Yakınında kanal çalışması yapılıyordu. Sanıyorum buradan gelen bir yılan atölyeye girdi. Görevliler gördü ve öğretmenlerimiz büyük bir duyarlılıkla yılanı yakalayıp doğaya bıraktı. Okulumuzun bahçesinde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz köpek ve kedi besliyor, kurbağalara bakıyorlar. Güzel bir hayvan severlik örneği gösterdiler" dedi.

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Öğretmenler, okula giren yılanı yakalayıp doğaya bıraktıÖğretmenler, okula giren yılanı yakalayıp doğaya bıraktıÖğretmenler, okula giren yılanı yakalayıp doğaya bıraktıÖğretmenler, okula giren yılanı yakalayıp doğaya bıraktı

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