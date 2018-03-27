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Öğretmenler performans değerlendirme sistemini protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 15:04 | Son Güncelleme

Eğitim-Bir-Sen Giresun Şubesi, Atatürk meydanında Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürürlüğe koymaya çalıştığı Öğretmen Performansı Değerlendirme Sistemi’ni protesto etti.Polisin güvenlik önlemi aldığı basın açıklaması sloganlar eşliğinde gerçekleştirildi.

Öğretmenler performans değerlendirme sistemini protesto etti

Eğitim-Bir-Sen Giresun Şubesi, Atatürk meydanında Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürürlüğe koymaya çalıştığı Öğretmen Performansı Değerlendirme Sistemi’ni protesto etti.
Polisin güvenlik önlemi aldığı basın açıklaması sloganlar eşliğinde gerçekleştirildi. Sendika üyelerinin katıldığı basın açıklamasını Eğitim-Bir-Sen Giresun Şube Başkanı Mustafa Öz yaptı.
Başkan Mustafa Öz, Milli Eğitim Bakanlığının, eğitimcilerin moral ve motivasyonunu bozacak, yüz yüze bakanları karşı karşıya getirecek, saygınlığını zedeleyecek Performans Değerlendirme Sistemi taslağına ilişkin itirazlarının bulunduğunu belirterek, mülakatla sözleşmeli öğretmen atama uygulamasına yönelik eleştirilerini ve şiddet olaylarını kınadıklarını ifade etti.
Milli Eğitim Bakanlığının uygulamakta ısrar ettiği Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemi taslağının eğitim camiasında ciddi rahatsızlıklara sebep olduğunu vurgulayan Öz, “Daha yürürlüğe konulmadan camiamızda moral ve motivasyonu bozan taslak bir bütün olarak incelendiğinde, eğitimin niteliğine ve öğretmenin mesleki gelişimine hiçbir katkısının olmayacağı, aksine kurumsal bütünlüğü, mesleki motivasyonu, çalışma barışını ve iş birliğini zedeleyecek. Öğretmeni mesleğine odaklanmak yerine performans puanını yükseltme ve yazılı sınava hazırlanma eksenli bir çalışma hayatına yönlendireceği görülmektedir. Performansı ölçmek iddiasıyla öğretmenleri ayrıştıracak, kurumsal bütünlüğü, mesleki dayanışmayı, iş birliği içinde çalışma güdüsünü zedeleyecek bir uygulamanın eğitimin var olan niteliğine de bir darbe vuracağı hesaba katılmalıdır" dedi.

Öğretmenler performans değerlendirme sistemini protesto etti

Öğretmenler performans değerlendirme sistemini protesto etti

Öğretmenler performans değerlendirme sistemini protesto etti

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