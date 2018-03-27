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Öğretmenler ’performans değerlendirme sistemini’ protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 16:30 | Son Güncelleme

Eğitim-Bir-Sen Niğde Şubesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürürlüğe koymaya çalıştığı Öğretmen Performansı Değerlendirme Sistemi’ni protesto etti.İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen basın açıklamasında Şube Başkanı Hasan Orhan, "Hayata geçirilmek istenen performans değerlendirmesinin hukuki ve kanuni bir dayanağı bulunmamaktadır"dediEğitim-Bir-Sen olarak performans değerlendirmesi başta olmak üzere öğretmenlik mesleğini değersizleştiren ve eğitimin sorunlarını derinleştiren uygulamalara karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade eden Orhan, öğretmenlerin performansının ölçülmesine gerek duyulma sebebinin kamuoyuyla paylaşılmadığını belirterek şöyle konuştu:"Her ne kadar taslak metinde performans değerlendirmesinin amacı, öğretmenin görevindeki gayret, verimlilik ve başarısının tespit edilmesi, bilgi ve beceri düzeyinin ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ödüllendirilmesinin sağlanması olarak ifade edilmişse de taslak ekindeki değerlendirme kriter setinin bu amacı sağlamaktan uzak olduğu görülmektedir" dedi.Orhan, "Eğitimde; öğretmen açığı, mülakatla sözleşmeli öğretmenlik, ek ders esaslarındaki eşitsizlik, ders ücretlerindeki adaletsizlik, okulların bütçe sorunu, yabancı dil pilot uygulaması, rehberlik hizmetlerinin hizmetin özüne uygun kurgulanamaması, teftiş sistemindeki dönüşümün tamamlanamaması ve rehberlik ayağının ihmal edilmesi, ortaöğretime geçişte yeni sürecin soru işaretleri içermesi, alan değişikliği taleplerinin karşılanmaması, yer değişikliği sürecinde yaşanan sorunlar, öğretmene karşı giderek artan şiddet gibi, bir an önce yapılması gereken çok iş, çözüme kavuşturulmayı bekleyen onlarca sorun varken, bunlara yenilerini ekleyecek, çalışma barışını bozacak uygulamalarda ısrar etmek, yönetilmesi zor süreçlere yol açacaktır’’ diye konuştu.Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

Öğretmenler ’performans değerlendirme sistemini’ protesto etti

Eğitim-Bir-Sen Niğde Şubesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürürlüğe koymaya çalıştığı Öğretmen Performansı Değerlendirme Sistemi’ni protesto etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen basın açıklamasında Şube Başkanı Hasan Orhan, "Hayata geçirilmek istenen performans değerlendirmesinin hukuki ve kanuni bir dayanağı bulunmamaktadır"dedi
Eğitim-Bir-Sen olarak performans değerlendirmesi başta olmak üzere öğretmenlik mesleğini değersizleştiren ve eğitimin sorunlarını derinleştiren uygulamalara karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade eden Orhan, öğretmenlerin performansının ölçülmesine gerek duyulma sebebinin kamuoyuyla paylaşılmadığını belirterek şöyle konuştu:"Her ne kadar taslak metinde performans değerlendirmesinin amacı, öğretmenin görevindeki gayret, verimlilik ve başarısının tespit edilmesi, bilgi ve beceri düzeyinin ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ödüllendirilmesinin sağlanması olarak ifade edilmişse de taslak ekindeki değerlendirme kriter setinin bu amacı sağlamaktan uzak olduğu görülmektedir" dedi.
Orhan, "Eğitimde; öğretmen açığı, mülakatla sözleşmeli öğretmenlik, ek ders esaslarındaki eşitsizlik, ders ücretlerindeki adaletsizlik, okulların bütçe sorunu, yabancı dil pilot uygulaması, rehberlik hizmetlerinin hizmetin özüne uygun kurgulanamaması, teftiş sistemindeki dönüşümün tamamlanamaması ve rehberlik ayağının ihmal edilmesi, ortaöğretime geçişte yeni sürecin soru işaretleri içermesi, alan değişikliği taleplerinin karşılanmaması, yer değişikliği sürecinde yaşanan sorunlar, öğretmene karşı giderek artan şiddet gibi, bir an önce yapılması gereken çok iş, çözüme kavuşturulmayı bekleyen onlarca sorun varken, bunlara yenilerini ekleyecek, çalışma barışını bozacak uygulamalarda ısrar etmek, yönetilmesi zor süreçlere yol açacaktır’’ diye konuştu.
Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

Öğretmenler ’performans değerlendirme sistemini’ protesto etti

Öğretmenler ’performans değerlendirme sistemini’ protesto etti

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