Öğretmenler performans değerlendirme sistemini ve öğretmenlere şiddeti protesto etti

Eğitim-Bir-Sen Aydın Şubesi, düzenlediği basın açıklaması ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürürlüğe koymaya çalıştığı Öğretmen Performansı Değerlendirme Sistemi’ni ve son günlerde artarak devam eden öğretmenlere şiddeti protesto etti.

Eğitim Bir-Sen Aydın Şubesi’nin yeni binasında önünde gerçekleştirilmek istenen basın açıklaması Aydın Valiliği’nin getirdiği yasak edeniyle bina içerisinde yapılırken öğretmenler adına konuşan Sendika Başkanı Tevfik Aksoy, Milli Eğitim Bakanlığının, eğitimcilerin moral ve motivasyonunu bozacak, yüz yüze bakanları karşı karşıya getirecek, saygınlığını zedeleyecek Performans Değerlendirme Sistemi taslağına ilişkin itirazlarının bulunduğunu belirtti.

Sendika binasında çok sayıda öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilen basın açıklamasında Milli Eğitim Bakanlığının uygulamakta ısrar ettiği Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemi taslağının eğitim camiasında ciddi rahatsızlıklara sebep olduğunu vurgulayan Başkan Tevfik Aksoy, “Daha yürürlüğe konulmadan camiamızda moral ve motivasyonu bozan taslak bir bütün olarak incelendiğinde, eğitimin niteliğine ve öğretmenin mesleki gelişimine hiçbir katkısının olmayacağı, aksine kurumsal bütünlüğü, mesleki motivasyonu, çalışma barışını ve iş birliğini zedeleyecek. Öğretmeni mesleğine odaklanmak yerine performans puanını yükseltme ve yazılı sınava hazırlanma eksenli bir çalışma hayatına yönlendireceği görülmektedir. Performansı ölçmek iddiasıyla öğretmenleri ayrıştıracak, kurumsal bütünlüğü, mesleki dayanışmayı, iş birliği içinde çalışma güdüsünü zedeleyecek bir uygulamanın eğitimin var olan niteliğine de bir darbe vuracağı hesaba katılmalıdır. Performans değerlendirme sisteminin, herhangi bir analiz sonucu olmadığı gibi, neye hizmet ettiği de belli değildir. Hukuki ve kanuni dayanağı da olmayan bu sistem uygulanabilir değildir. Eşit olmayan şartlarda hizmet verenleri aynı kıstaslarla ölçmeye çalışmak hakkaniyete aykırıdır. Eğitimin öznelerine değinmeyen performans değerlendirmesi puan toplamaktan başka bir amaca hizmet edemez " dedi.

“Şiddetin önlenmesi için ivedilikle tedbir alınmalıdır”

Açıklamasında son günlerde artarak devam eden eğitimcilere yönelik şiddete de değinen Eğitim Bir-Sen Aydın Şube Başkanı Tevfik Aksoy, hain darbe girişiminde hayatını kaybeden meslektaşlarına rahmet dileyerek “Iğdır’da Yücel Düzci öğretmenimiz, saldırıya uğrayan öğrencilerini korurken, gözü dönmüş kişilerin saldırısına uğradı. Son olarak Patnos’un Aktepe Köyü’ndeki Yatılı Bölge Okulu Müdürü Yusuf Varol, ir öğrencinin kardeşi tarafından sırtından bıçaklandı. Öğretmenlerin emeğini yok sayan, itibarını örseleyen, eğitimdeki etki alanını daraltan, eğitim aktörünü neredeyse bir figürana dönüştüren, bu mesleği her türlü haksızlığa ve saldırıya açık hale getiren yaklaşımlar ve politikalar bugün geldiğimiz noktanın sebebidir” eğitimcilere karşı uygulanan şiddete karşı ivedilikle tedbir alınmasını istedi.