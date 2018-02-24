HABER

Öğretmenler şube müdürlüğü sınavına hazırlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 12:45 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) düzenleyeceği şube müdürlüğü sınavı öncesi Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şubesi, öğretmenler için hazırladığı ve 3 hafta sürecek kursların startını verdi.Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şubesi; Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlediği eğitim seminerleri ile öğretmenleri şube müdürlüğü imtihanına hazırlıyor.

Öğretmenler şube müdürlüğü sınavına hazırlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) düzenleyeceği şube müdürlüğü sınavı öncesi Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şubesi, öğretmenler için hazırladığı ve 3 hafta sürecek kursların startını verdi.
Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şubesi; Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlediği eğitim seminerleri ile öğretmenleri şube müdürlüğü imtihanına hazırlıyor. Sınava Türkiye’de 33 bin, Bursa’da ise bin 240 müracaat olduğunu hatırlatan Şube Başkanı Numan Şeker, “Bursa’da yapılan başvurunun 900’ü sendika üyemiz. Sınava hazırlık maksadıyla düzenlediğimiz 60 saatlik 15 gün sürecek kursta, alanlarında uzman 20 arkadaşımız seminer verecek. Hafta sonları ve hafta içi de akşam saatlerinde düzenlenecek. 1 Nisan’da gerçekleşecek sınav öncesi bilgilerin son kez ölçülmesi adına iki deneme sınavı da yapılacak” dedi.
Sendika olarak Türkiye genelinde sınav için 35 bin kitap bastırdıklarını hatırlatan Numan Şeker, “Kitaplarda bütün yönetmeliklerdeki, genelgelerdeki son değişiklere göre güncellendi. Çünkü piyasada sınavla ilgili birçok kitap var. Ancak eski yönetmelikleri ve genelgeleri ihtiva ediyor. Sendikamızın hazırladığı kitaplar, gerçekten komisyonlarda çok ciddi bir biçimde üzerinde titizlikle çalışılıp güncellendi. Sınava girecek eğitim çalışanı üyelerimize de bu kitapları dağıttık. Kitapların yanında ayrıca bilgileri pekiştirmek ve tazelemek adına da öğretmen arkadaşlarımız için bu eğitim seminerlerini düzenliyoruz” diye konuştu.

Öğretmenler şube müdürlüğü sınavına hazırlıyor

Öğretmenler şube müdürlüğü sınavına hazırlıyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

İstanbul hava durumuyla ilgili son gelişme! Meteoroloji tahmin değiştirdi

İstanbul hava durumuyla ilgili son gelişme! Meteoroloji tahmin değiştirdi

Ünlü şarkıcıyı eşi silahla darp etti! Kızı çığlık çığlığa yardım istedi

Ünlü şarkıcıyı eşi silahla darp etti! Kızı çığlık çığlığa yardım istedi

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

İlker Başbuğ'la ilgili çarpıcı iddia: İki partinin ittifakını istiyor

İlker Başbuğ'la ilgili çarpıcı iddia: İki partinin ittifakını istiyor

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ihlamura rağbet arttı

Ihlamura rağbet arttı

Minik öğrencilerden Mehmetçik kampanyasına harçlıkla destek

Minik öğrencilerden Mehmetçik kampanyasına harçlıkla destek

Pazarcı, etiketlere fiyat yerine şiir ve güzel sözler yazıyor

Pazarcı, etiketlere fiyat yerine şiir ve güzel sözler yazıyor

Minik öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatına destek

Minik öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatına destek

Hisarcık’ta “Okuma Yazma Seferberliği”

Hisarcık’ta “Okuma Yazma Seferberliği”

Yargıtay Başkanı Cirit ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca Vali Nayir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca Vali Nayir’i ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.