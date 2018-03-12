Öğretmenlerden performans değerlendirmesine tepki

Eğitim Bir Sen Iğdır Şubesi Öğretmen performans değerlendirmesine tepki göstermek için basın açıklaması yaptı.
Zübeyde Hanım Bulvarı insanlık anıtı önünde düzenlenen basın açıklamasını okuyan Eğitim Bir Sen Iğdır İl Başkanı Erkan Çiğdem, “Öğretmen açığı, farklı istihdam modelleri, kamu vicdanını yaralayan mülakatla öğretmen atama yöntemi, eğitimcilere yönelik ölümle sonuçlanan şiddet olayları, kariyer basamaklarında yükselme sistemi, istihdamda zorluk çekilen bölgelerde ki sorunlar, eğitim yönetiminde yaşanan sıkıntılar başta olmak üzere bir çok sorun çözüm beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenin performansını ölçmeye yönelik arayış içerisine girmesini anlamakta güçlük çekmekteyiz. Özel sektör iş dinamiklerinin ve çalışma ilişkilerinin kamuya aktarılması halinde kamu hizmetinin de artacağı şeklinde ki kerameti kendinden menkul yanlış ve hatalı algı ne yazık ki, Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmeliği Taslağı’na yansımıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimin niteliğine ve öğretmenin mesleki gelişimine hiçbir katkısının olmayacağı, aksine kurumsal bütünlüğü, çalışma barışını ve iş birliğini zedeleyecek performans değerlendirme sistemini uygulamaya koymaya çalışması kabul edilemez” dedi.
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