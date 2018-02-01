Öğretmenlere maaş düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen kahvaltıya farklı illeri temsil eden 54 milletvekili katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.Programda Antalya, Bayburt, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yozgat milletvekilleri yer aldı.

ÖĞRETMENLERE MAAŞ MÜJDESİ

Erdoğan partisinin milletvekillerine önemli mesajlar verdi. OHAL Komisyonun çalışmaları ile ilgili konuşan Erdoğan," Bizim komisyona güvenimiz tam. Ne çıkarsa uyacağız" dedi. A Haber'de yar alan habere göre, Erdoğan ücretli öğretmenlerin maaşıyla ilgili düzenleme yapılacağı müjdesini de verdi.

5 BİN EK ÖĞRETMEN ATAMASI

Türkiye Özel Okullar Derneği'nin 17'nci Eğitim Sempozyumu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 20 bin öğretmen ataması ile ilgili duyuruyu şubat ayında yapacaklarını belirterek, ücretli öğretmenler için de mülakata devam edileceğini aktardı. Mülakat için o alanda alacakları öğretmen sayısının 3 katı kadar puan sınırına girmek gerektiğini de kaydeden Yılmaz, "Mülakata puanı yetmeyip, 5 yıl öğretmenlik tecrübesi olanları mülakata almak için çalışma yapıyoruz. 20 binin üzerine 5 bini geçmeyecek şekilde öğretmen alımını da düşünüyoruz. Bunun için yasal düzenleme gerekiyor. Düzenleme bittikten sonra duyurusunu şubat ayında geçeceğiz" diye konuştu.