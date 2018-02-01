HABER

Öğretmenlere maaş düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 15:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kahvaltıda, ücretli öğretmenlerin maaşıyla ilgili düzenleme yapılacağı müjdesini verdi.

Öğretmenlere maaş düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen kahvaltıya farklı illeri temsil eden 54 milletvekili katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.Programda Antalya, Bayburt, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yozgat milletvekilleri yer aldı.

ÖĞRETMENLERE MAAŞ MÜJDESİ

Erdoğan partisinin milletvekillerine önemli mesajlar verdi. OHAL Komisyonun çalışmaları ile ilgili konuşan Erdoğan," Bizim komisyona güvenimiz tam. Ne çıkarsa uyacağız" dedi. A Haber'de yar alan habere göre, Erdoğan ücretli öğretmenlerin maaşıyla ilgili düzenleme yapılacağı müjdesini de verdi.

5 BİN EK ÖĞRETMEN ATAMASI

Türkiye Özel Okullar Derneği'nin 17'nci Eğitim Sempozyumu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 20 bin öğretmen ataması ile ilgili duyuruyu şubat ayında yapacaklarını belirterek, ücretli öğretmenler için de mülakata devam edileceğini aktardı. Mülakat için o alanda alacakları öğretmen sayısının 3 katı kadar puan sınırına girmek gerektiğini de kaydeden Yılmaz, "Mülakata puanı yetmeyip, 5 yıl öğretmenlik tecrübesi olanları mülakata almak için çalışma yapıyoruz. 20 binin üzerine 5 bini geçmeyecek şekilde öğretmen alımını da düşünüyoruz. Bunun için yasal düzenleme gerekiyor. Düzenleme bittikten sonra duyurusunu şubat ayında geçeceğiz" diye konuştu.

Bakan Yılmaz'dan ek öğretmen ataması müjdesi
Erdoğan ve Davutoğlu görüşmesinde Abdullah Gül bombası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zam ak parti maaş Recep Tayyip Erdoğan öğretmen Öğretmen ataması

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'da

Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu geçti

Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu geçti

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Türkiye yağmur hasadına gitmeli

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Türkiye yağmur hasadına gitmeli

Gül Gölge - Murat Saygı çifti boşanıyor!

Gül Gölge - Murat Saygı çifti boşanıyor!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
yapmışken yasal yapın millet uyanmasın sonuçta ücretli öğretmen nedirki insanları ihtiyaç durumuna düşür yapacak iş bırakmak sonra 3 kuruşa talim olsunlar , ucretli yapmayın diyenler acaba o durumda olsalar aynı şeyi soyleyebileceklermi neyse kısaca öğretmenlik den ziyade gelecek için okul değil hapishane yapın malum bu kadar başı boş insan zor tımar edilecek eğitimde son nokta .
Sayın cumhurbaşkanım , öğretmen e , amir , memur a maaş düzenlemesi yapıyorsunuz, esnafa vergi düzenlemesi yapıyorsunuz, allah razı olsun ... da işçi ye beden bir düzenleme yok... ben türkiyenin en büyük termik santralinde , kömür dumanın içinde 120 metre yüksekte ekmeğimin derdine düşmüşüm,,, düzenleme bizimde hakkımız... syglrr
Sayın Cumhurbaşkanı okullarda heniz adaylığı kalkmamış Eğitim Bir Sen li öğretmenler Müdür Yardımcısı olarak görevlendiriliyor okullardaki diğer öğretmenleri ve idari personeli çok rahatsız ediyor lütfen hak eden insanlara görev verilsin
Özel Üniversitelere kısıtlama getirilsin her yıl 130 bin öğretmen mezun oluyor ve yeni üniversiteler açılarak sayı giderek artıyor. atama bekleyen öğretmen sayısı 400 bin bu sayı 3 yıl sonra 800 bin olacak 10 yıl sonra türkiye öğretmen çöplüğüne dönüşecek 10 öğretmenden sadece 1 tanesi öğretmenlik yapabilecek bunun önüne geçilmesi lazım
Diğer Haberler
Son dakika! Meclis'te 7 OHAL KHK'sı kabul edildi

Son dakika! Meclis'te 7 OHAL KHK'sı kabul edildi

Hakkari'den acı haber: 2 şehit

Hakkari'den acı haber: 2 şehit

Erdoğan: Afrin operasyonunda 800 tanesinin işi bitti

Erdoğan: Afrin operasyonunda 800 tanesinin işi bitti

CHP Genel Merkezi önünde hareketli anlar! Kendini yakmaya çalıştı

CHP Genel Merkezi önünde hareketli anlar! Kendini yakmaya çalıştı

Terör örgütüne şok üstüne şok! Kobani'deki anonslar Türkiye'den duyuluyor

Terör örgütüne şok üstüne şok! Kobani'deki anonslar Türkiye'den duyuluyor

Askere gidecekken cezaevine girdi!

Askere gidecekken cezaevine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.