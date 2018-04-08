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Öğretmenlere STEM eğitimi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 19:17 | Son Güncelleme

Adıyaman’da öğretmenlere STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimi verildi.Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen fen ve teknoloji, bilişim teknolojileri, sınıf, matematik ile teknoloji tasarım öğretmenlerine STEM eğitimleri verilmeye başlandı.Hacettepe Üniversitesinden Prof.

Öğretmenlere STEM eğitimi verildi

Adıyaman’da öğretmenlere STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimi verildi.
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen fen ve teknoloji, bilişim teknolojileri, sınıf, matematik ile teknoloji tasarım öğretmenlerine STEM eğitimleri verilmeye başlandı.
Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Gültekin Çakmakcı, Yrd. Doç. Dr. Bahadır Yıldız ve Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kaya tarafından verilen eğitimler 2 gün boyunca Zübeyde Hanım Anaokulu çok amaçlı salonunda başladı. Gerçekleştirilen eğitimlerle alakalı olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, “Bu iki gün içerisinde 65 öğretmenimiz eğitim alacak. Bütün öğretmenlerimiz el becerilerini geliştirip aktiviteler yapacaklar ve burada öğrendikleri bilgileri okullarında öğrencilerine aktaracaklar. Bizim buradaki temel amacımız öğrencilere ulaşmak ilk olarak öğretmenlerimizin eğitimleri devam ediyor. Sürekli dışarıdan hocalar getirerek burada öğretmenlerimizle buluşturuyoruz. Eğitim güncel veriler üretiliyor. Son 2 yılda üretilen veri insanlık tarihi boyunca üretilen verilerden daha fazladır. Bizler çocuklarımızı hazırlıyoruz bu nedenle de ilk olarak öğretmenlerimize eğitimler veriyoruz” dedi.
Daha sonra konuşan Prof. Dr. Gültekin Çakmakcı ise, “Öğretmenlerimize STEM hakkında bilgiler verip çalışmalar yaptık. Mühendislik becerisi kazandırabilmek için burada arkadaşlarımız, lehimlemeler yaptılar, elektronik devresi ürettiler. Aynı zamanda buradaki eğitimlerde girişimciliğe de yer verdik ve girişimciliğe yoğunlaştık. Ülkemiz, genç nüfusu olan bir ülkedir ve buda oldukça önemli. Gençlerimize girişimcilik ruhu kazandırmamız lazım bu anlamda da öğretmenlerimizle beraber burada bazı uygulamalar yaptık. Umuyoruz ki öğretmenlerimiz burada elde ettikleri bilgileri okullarında öğrencilerine aktaracaklardır. İnanıyoruz ki buluş yapan bireyler Adıyaman’da ve ya ülkemizde çıkacaktır” diye konuştu.

Öğretmenlere STEM eğitimi verildi

Öğretmenlere STEM eğitimi verildi

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