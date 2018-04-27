Öğretmenlere yönelik FETÖ operasyonu

Başkentte, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı okullarda görev yapan 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgüte bağlı okullarda görev yapan ve FETÖ ile irtibatları belirlenen zanlıların gözaltı işlemlerinin Ankara'nın yanı sıra 11 ilde sürdürüldüğü belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 34 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

