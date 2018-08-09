Öğretmenlere yönelik FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okullarda görev yapan 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgütle bağlantısı belirlenen şüphelilerin gözaltı işlemleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.
Bu arada, şüphelilerden 11'nin örgütün haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı, operasyonu yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, şu ana kadar 4 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.
FETÖ kumpasından ordunun zirvesine... TSK'ya 20 komutan birden!
Kuşadası'nda göçmenleri taşıyan bot battı! Çok sayıda ölü var
Brezilya'da bir garip an! Dünyayı şaşkına çevirdiler
Eski ABD Başkanı kitap yazdı milyon sattı: 'Türk terörist...'
YPG/PKK mensubunun ABD askerini vurduğu iddia edildi
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı
Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı
Mustafa Destici: Yasa çıkarsa Abdullah Öcalan idam edilir
İYİ Parti'den istifa eden isimlerde ortalığı karıştıracak sözler!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor
Dehşeti yaşadılar! Sel sonrası mahalle tanınmaz halde
Okuyucu Yorumları 0 yorum