HABER

Öğretmenlere yönelik FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 09:54 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan FETÖ'ye ait okullarda görev yapan 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okullarda görev yapan 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgütle bağlantısı belirlenen şüphelilerin gözaltı işlemleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.

Bu arada, şüphelilerden 11'nin örgütün haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı, operasyonu yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, şu ana kadar 4 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

PARTNER11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...
Yaban keçisi avlayan 2 kişiye 41 bin lira cezaYaban keçisi avlayan 2 kişiye 41 bin lira ceza
FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ gözaltı öğretmen

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Eski ABD Başkanı kitap yazdı milyon sattı: 'Türk terörist...'

Eski ABD Başkanı kitap yazdı milyon sattı: 'Türk terörist...'

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türk Tarih Kurumu'ndan 'Sevr' hamlesi

Türk Tarih Kurumu'ndan 'Sevr' hamlesi

Meteoroloji Karadeniz'deki felaketin rakamlarını paylaştı

Meteoroloji Karadeniz'deki felaketin rakamlarını paylaştı

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ kumpasından ordunun zirvesine... TSK'ya 20 komutan birden!

FETÖ kumpasından ordunun zirvesine... TSK'ya 20 komutan birden!

Kuşadası'nda göçmenleri taşıyan bot battı! Çok sayıda ölü var

Kuşadası'nda göçmenleri taşıyan bot battı! Çok sayıda ölü var

Süper Loto sonuçları 9 Ağustos: Süper Loto 5 milyon lira için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)

Süper Loto sonuçları 9 Ağustos: Süper Loto 5 milyon lira için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.