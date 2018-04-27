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Öğretmenleri taşıyan otomobil devrildi, 1'i ağır 6 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 19:11 | Son Güncelleme

Öğretmenleri taşıyan otomobil devrildi, 1'i ağır 6 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 öğretmen yaralandı.

Maden Park İlk ve Orta Okulunda ders bitiminin ardından şehir merkezine dönen 6 öğretmenin bulunduğu, Zafer Sağlam'ın kullandığı 34 EN 6452 plakalı otomobil, Siirt-Şirvan karayolunda devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Sağlam ile araçta bulunan diğer 5 kişi Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Öğretmenleri taşıyan otomobil devrildi: 1'i ağır 6 yaralı Siirt Şirvan trafik kazası

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