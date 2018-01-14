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Öğretmenleri taşıyan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 00:42 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Bitlis'in Mutki ilçesinde katıldıkları seminerden görev yaptıkları okullara dönerken araçları şarampole devrilen 2 öğretmenden 1'i hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 öğretmen hayatını kaybetti, 1 öğretmen yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede katıldıkları seminerin ardından görev yaptıkları okullara dönmek için yola çıkan 2 öğretmenin bulunduğu, Kasım Yaşa'nın kullandığı 43 DB 787 plakalı otomobil, Yazıcık köyü Köprübaşı mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, öğretmen Furkan Çakır (31) yaşamını yitirirken, yaralı sürücü Yaşa ise Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Çakır'ın Yuvalıdam köyündeki okulda beden eğitimi öğretmeni, Kasım Yaşa'nın ise Yazıcık köyündeki okulda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

(AA)

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