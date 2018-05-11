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Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 07:00 | Son Güncelleme

Ankara’da engelli çocukların gittiği okuldaki ücretli öğretmenler Handan Y., Özlem A. ve Şükran E., çocuklara uyguladıkları şiddeti WhatsApp grubunda sohbet konusu yapmıştı. Haberin yayınlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı olaya el koydu.

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Ankara’da engelli çocukların gittiği Mamak Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu’nda öğrencilere şiddet uyguladıkları ve Whatsapp grubundan bu konuyla ilgili dalga geçer gibi mesajlar yazdıkları öne sürülen 3 öğretmenden Gül Özlem A. bir süre önce istifa etmişti, Handan Y. ile Şükran E.’nin de okul yönetimi tarafından istifa dilekçeleri alındığı ve işleme konulduğu öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasını sağlayan öğretmen Neşe Ç.’nin de okul yönetimi tarafından istifasının istendiği öğrenildi.

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"GEYİK MUHABBETİ"

Olayın duyulmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı olaya el koydu, soruşturmak için müfettiş görevlendireceği öğrenildi. Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre olayı öğrenen çok sayıda veli, dün sabah saatlerinde okula giderek yetkilileriyle görüştü. Bu arada, 17 Nisan’da konuyla ilgili okul müdür yardımcısı Elif Akçaer’in ilçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’e dilekçe verdiği de ortaya çıktı. Şiddet olayını basından öğrendiğini söyleyen Güney, “Bana bu konuda gelmiş sözlü, yazılı şikâyet yok. Konuşmalar 3 genç öğretmen arasında geçiyor. Gül Özlem A. adlı öğretmen bana aralarında geyik muhabbeti yaptıklarını söyledi” dedi.

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Öte yandan aynı okulda eğitim gören ve beden eğitimi öğretmeni Şükran E.’nin itmesi yüzünden ayaklarının kırıldığı öne sürülen Z.E. adlı öğrenciye de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sahip çıktı.


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Ankara Whatsapp Milli eğitim Bakanlığı Mamak

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