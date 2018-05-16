Öğretmenlik lisans programlarına yeni düzenleme

Özellikle temel eğitimle ilgili öğretmenlik programlarında, sadece alan bilgisi aktarmak yerine alan eğitimi ve öğretimine ağırlık verildi. Bu alanla ilgili programlar, daha çok temel beceri, tutum, değer kazandırma ve uyum sağlama üzerine yapılandırıldı. Bu kapsamda programlar, alan bilgisinin yanı sıra alanın eğitimi ve öğretimine yönelik mesleki bilgi ve beceriler kazandırma hedefiyle oluşturuldu.

Güncellenen lisans programlarındaki dersler, öğretmenlik meslek bilgisi, alan eğitimi ve genel kültür olmak üzere üç grupta yer aldı. Programların, yüzde 30-35'ini öğretmenlik meslek bilgisi, yüzde 45-50'sini alan eğitimi ve yüzde 15-20'sini genel kültür kategorisindeki dersler oluşturdu. Böylelikle öğretmen yetiştirme lisans programları arasında ortak çekirdek müfredat belirlendi.

Öğretmenlik lisans programlarının güncellenmesiyle ilgili derslerin adı, tanımı, haftalık saati ve kredisi değişti. Birçok dersin içeriği güncellenerek bazı dersler birleştirildi, programlardan çıkarılan derslerin yerine yenileri eklendi.

- "Eğitimde ahlak ve etik" dersi zorunlu oldu

Öğretmenlik meslek bilgisi kategorisinde bazılarının adları ve tanımlarında, bazılarınınsa yalnızca tanımlarında güncellemeler yapıldı.

Özel eğitim ve rehberlik dersleri, öğretmen adaylarının uygulamada ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler göz önüne alınarak yeniden hazırlandı. Bu kapsamda daha zengin içerikli "Özel eğitim ve kaynaştırma" ile "Okullarda rehberlik" adlı dersler oluşturuldu.

Kapsamından dolayı bölüm ve anabilim dalları arasında anlaşmazlıklara yol açan "Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme" dersi kaldırıldı, yerine tanım güncellenerek "öğretim teknolojileri" getirildi.

"Okul deneyimi" dersi, işlevsel ve etkili biçimde gerçekleştirilemediğinden kaldırılırken, içeriği "Öğretmenlik uygulaması" dersiyle birleştirildi.

Bazı programlarda seçmeli ders olarak yer alan "Eğitim sosyolojisi", "Türk eğitim tarihi" ve "Eğitim felsefesi" dersleri, tüm lisans programları için zorunlu oldu.

Ayrıca bütün programlarda zorunlu ders olarak, öğretmenlik meslek ahlakı ve etiğiyle ilgili "Eğitimde ahlak ve etik" dersine yer verildi.