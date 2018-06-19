Oğul veren arılar tedirgin etti

SİVAS (AA) - Sivas'ta, bir evin içinde ve bir başka evin bahçesindeki ağaçta toplanan arılar, mahalleliyi tedirgin etti.
Yenimahalle 3'üncü Sokak'ta Kenan İleri'ye ait müstakil evin bahçesindeki vişne ağacına ve komşusu Hidayet Ağırkaya'nın evinin içine toplanan oğul veren arılar, mahallede paniğe neden oldu.
Evinde çok sayıda arı olduğunu gören İleri, bahçeye çıkıp vişne ağacına baktığında arıların oğul verdiğini gördü. Çevresindekilerden yardım isteyen Kenan İleri, bir arıcıdan da yardım istedi.
Arıcılık yapan Ramazan Yıldız, Sivas Belediyesine ait itfaiye vinci ile ağaca çıktı. Özel elbise giymeden arıların yanına çıkan Yıldız, arıların toplandığı dalı keserek çuvala koydu.
Ramazan Yıldız, daha sonra köye giden ve evde bulunmayan Hidayet Ağırkaya'nın evine de merdiven yardımıyla camdan girdi. Arıların toplandığı pencereyi açan Yıldız, pencereleri açarak arıların dışarı çıkmasını sağladı.
Sabah arıları görünce yardım istediklerini belirten Kenan İleri, "Evin bahçesindeki vişne ağacına arılar oğul yapmış. Evin içerisine girdi. Çocukları ve ablamı soktu. Bunun üzerine birkaç yeri aradık. Arıcı arkadaş geldi. Güvenli bir şekilde alıp arıları götürdü." dedi.
Ramazan Yıldız da "İtfaiye eşliğinde bıçak yardımıyla arıları sarsmadan, dağıtmadan dalı ufak ufak keserek torbanın içerisine aldık. Arılar oğul verdiği için oraya toplanmışlar. Özel kıyafet giymeye gerek duymadım, sıkıntılı bir durum yoktu. Biz alışkınız. Arıları kovana koyacağız." ifadelerini kullandı.
Mahalle sakinleri ise arıların toplanmasını merakla izledi.
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