HABER

Oğulları iş kazasında ölen aile, tazminatını alamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 14:56 | Son Güncelleme

 RİZE'de, oğulları İbrahim Biber'in (23) 11 yıl önce çalıştığı atölyede ölümüyle ilgili Nusret ve Güner Biber çifti hukuk mücadelesi veriyor.

Oğulları iş kazasında ölen aile, tazminatını alamadı

Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA)- RİZE'de, oğulları İbrahim Biber'in (23) 11 yıl önce çalıştığı atölyede ölümüyle ilgili Nusret ve Güner Biber çifti hukuk mücadelesi veriyor. Çift, olayda ihmali olduğu gerekçesiyle, mahkeme tarafından 150 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edilen firmanın parayı ödemediğini öne sürdü, yetkililere yardım çağrısında bulundu.
İkizdere ilçesinde oturan Nusret ve Güner Biber çiftinin oğulları İbrahim Biber, 2007 yılında çalıştığı ahşap doğrama atölyesinde, forkliftten düşen yükün altında kalarak can verdi. Olaydan sonra açılan davada mahkeme, firmanın ihmali olduğu gerekçesiyle aileye tazminat ödenmesine karar verdi. Ancak, aile geçen sürede mahkemenin kendilerine verilmesini hükmettiği 150 bin lirayı alamadı. Genç işçinin ailesi, 11 yılda 80 bin lira masraf ederek hukuk mücadelesi yürüttü.
Yetkililere seslenen anne Güner Biber, "Oğlum mobilya işleri yapan bir iş yerinde çalışıyordu. Burada bir gün çalışırken üzerine yük devrildi. Oğlumu sigortasız çalıştırıyorlardı. Pazartesi günü kaza olmuş, pazar günü sigorta girişi yapmışlar. İş yeri sahibi üç ay boyunca yanımıza gelip gitti ‘orta yolu bulalım’ dedi. Fakat kendi bulmadı. Mahkemeye gittik ve kazandık. Bu dava için 11 yılda 80 bin TL para harcadık. Hiçbir kuruş almadık. Şirketin üzerine 23 adet icra var. Bizimkisi 24’üncü icra. Ama şirket isim değiştirmiş. Bu icralara para ödememek için mallarını kaçırdı, başkasına devretti. Cumhurbaşkanımdan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yardım bekliyorum. Acımız daha da katlanmıştır. Hem çocuğumuzu kaybettik hem de paramızı" dedi.
Baba Nusret Biber de "Çocuğumuzu kaybettik ama suçlular hiçbir zarar görmezken biz 80 bin TL de masraf ettik. Ne yapacağımızı bilemiyorum" diyerek yardım çağrısında bulundu.

FOTOĞRAFLI

Oğulları iş kazasında ölen aile, tazminatını alamadıOğulları iş kazasında ölen aile, tazminatını alamadıOğulları iş kazasında ölen aile, tazminatını alamadıOğulları iş kazasında ölen aile, tazminatını alamadı

Bu ilçelere 20 saat su yok Bu ilçelere 20 saat su yok
Şehidimizin kimliği belli olduŞehidimizin kimliği belli oldu
Kuzey Irak'taki teröristlere ağır darbe!Kuzey Irak'taki teröristlere ağır darbe!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!

CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ramazan ve kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İkramiye ne kadar?

Ramazan ve kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İkramiye ne kadar?

Son dakika! Çiftlik Bank’ın beyni Türkiye’ye getirildi

Son dakika! Çiftlik Bank’ın beyni Türkiye’ye getirildi

Kırmızı listedeki terörist böyle yakalandı! İşte o görüntüler

Kırmızı listedeki terörist böyle yakalandı! İşte o görüntüler

Son dakika! Ümraniye'de silahlı saldırı

Son dakika! Ümraniye'de silahlı saldırı

Son dakika! İstanbul Boğazı transit geçişlere kapatıldı

Son dakika! İstanbul Boğazı transit geçişlere kapatıldı

Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşındadır?

Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşındadır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.