Oğuz Arda Sel'in adı futbol akademisiyle yaşatılacak

Belediye olarak spora destek olduklarını ve gençleri spora yönlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden İşbilen, "Uzunköprü Spor bu yıl Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ediyor ve belediye olarak son yıllarda önemli destekler veriyoruz. Geleceğe yönelik yatırım yapmak adına alt yapıya destek vermeyi hedefliyoruz. Altyapının iyileştirilmesi, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılıp spora yönlendirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımızın öğrenimlerine devam ederken aynı zamanda sporla iç içe olmalarına önem veriyoruz. Gençlerimizin hem beden hem ruh sağlığının yerinde olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Tren kazasında babasıyla birlikte hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in adını, hatırasını yaşatacaklarını vurgulayan İşbilen, şöyle devam etti:

"Spora vereceğimiz destek kapsamında belediye olarak bir futbol akademisi açmak istedik. Bununla ilgili belediyemize ait kirada olan bir tesis vardı. Orayı tekrar alıp düzenledikten sonra bu akademiyi burada hayata geçireceğiz. Tabii ki tren kazası tüm Türkiye'yi olduğu gibi Uzunköprü'yü çok üzdü. Uzunköprü'den kaybettiğimiz 12 can var. Bu canlardan ikisi de Oğuz Arda Sel ve babası Hakan Sel. İnsanların acılarını bir nebze olsun hafifletmek, ismi yaşatmak anlamında açacağımız futbol akademisine 'Oğuz Arda Sel Futbol Akademisi' ismini vereceğiz. Projemizi aile ile paylaştık. Çok heyecanlandılar ve sevindiler. Çok acı günler geçiriyorlar. Ancak çocuklarının, torunlarının isimlerinin yaşaması onlara da ayrı bir güç verecek."

Oğuz Arda ve babası Hakan Sel (41), 8 temmuz da Uzunköprü'de yakınlarını ziyaret ettikten sonra bindikleri trenin kaza yapması sonucu hayatını kaybetmiş cenazeleri Uzunköprü ilçesinde toprağa verilmişti. Küçük Oğuz Arda'nın tabutunun üzerine bir gün futbolcusu olma hayalini kurduğu Barcelona'nın forması ve oyuncağı konulmuştu.

