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Oğuz Arda Sel'in adı gençlik merkezine verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 13:54 | Son Güncelleme

Tekirdağ'daki tren kazasında 9 yaşında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in adı, memleketi Uzunköprü'deki gençlik merkezine verildi - Edirne Valisi Özdemir: - "Arda, futbolla sporla ilgilenen, Atatürk'ü, bayrağını, hayvanları çok seven bir çocuktu"

EDİRNE (AA) - Tekirdağ'daki tren kazasında 9 yaşında hayatını kaybeden ve futbolcu olma hayali kuran Oğuz Arda Sel'in adı, ailesinin talebi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n talimatıyla Uzunköprü Gençlik Merkezi'ne verildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında yaşamını yitiren Uzunköprülü Oğuz Arda Sel'in anısını yaşatmak için Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki merkezin adı düzenlenen törenle "Oğuz Arda Sel Gençlik Merkezi" olarak değiştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Oğuz Arda Sel'in başarılarla dolu öz geçmişi okundu. Bu esnada Sel'in annesi Mısra Öz, yakınları ve törene katılanlar duygusal anlar yaşadı.

Daha sonra Oğuz Arda Sel'in fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılış kurdelesini anne Mısra Öz, Edirne Valisi Günay Özdemir, AK Parti Edirne Milletvekilli Fatma Aksal ve yakınları birlikte kesti. Sel'in futbol yaşamına dair fotoğrafların yoğunlukta olduğu sergiyi katılımcılar göz yaşları içinde gezdi.

Oğuz Arda Sel'in adı merkez bünyesinde yer alan futbol sahasına da verildi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sel'in adının Uzunköprü'deki gençlik merkezinde yaşatılacağını söyledi.

Özdemir, Oğuz Arda Sel'in örnek bir çocuk olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Genç kardeşimiz Arda'yı kaybettiğimiz zaman biz de çok üzüldük. Dedesinin Uzunköprü'deki gençlik merkezine Arda'nın isminin verilmesi için Cumhurbaşkanımızdan bir talebi olmuştu. Cumhurbaşkanımız aileyle görüşmüştü. Biz de Cumhurbaşkanımızın emirlerini bir an önce gerçekleştirdik. Şu anda da ismini ilçemizde yaşatıyoruz. Arda, futbolla sporla ilgilenen, Atatürk'ü, bayrağını, hayvanları çok seven bir çocuktu. Bunu sergideki fotoğraflarda da gördük. Günümüzde ihtiyaç duyulan ve gençlerimize örnek olacak bir çocuk. Bu spor merkezi gelecek gençlere, spor sevgisini, insan sevgisini, hayvan sevgisini, özellikle Atatürk sevgisini, ülke ve bayrak sevgisini aşılayacak."

Özdemir, bir gazetecinin "Kazada ihmal iddiaları var?" sorusu üzerine "Bu olay Tekirdağ sınırlarında yaşandı. Tekirdağ'daki savcılarımız bu konuyu takip ediyor. Biliyorsunuz her vali kendi ilinden sorumlu. Biz ilimizde yaşayan ve kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ve yaralılarımızla ilgileniyoruz. Biz ilimizde üzerimize düşenleri yerine getiriyoruz. Adli soruşturma da devam ediyor." dedi.

Oğuz Arda ve babası Hakan Sel (41), 8 Temmuz'da Uzunköprü'de yakınlarını ziyaret ettikten sonra bindikleri trenin kaza yapması sonucu hayatını kaybetmiş, cenazeleri Uzunköprü ilçesinde toprağa verilmişti. Oğuz Arda'nın tabutunun üzerine bir gün futbolcusu olma hayalini kurduğu Barcelona'nın forması ve oyuncağı konulmuştu.

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Edine Valisi Günay Özdemir Hatıra Oğuz Arda Sel tren kazası Uzunköprü Gençlik Merkezi

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