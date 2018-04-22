Oğuz boylarının Anadolu’ya girişlerinin 1000. yıldönümü

Oğuz Türklerinin Anadolu’ya girişinin 1000. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen Yörük Türkmenleri, ilçedeki tarihi mekanları gezdiler.

İlçede ilk olarak Anadolu’nun Orhun Abideleri olarak da nitelendirilen Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığına gelen Yörük Türkmenlerini, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban karşıladı. Burada abidevi mezar taşlarını dikkatle inceleyen Yörük Türkmenlerine, Başkan Çoban tarafından detaylı bilgi verildi. Gazetecilere açıklama yapan Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı ve Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, bin yıl önce bu toprakları yurt yapan ecdadın eserlerini yerinde görmek için Ahlat’a geldiklerini söyledi. Tatlıoğlu, “Türklerin Anadolu’ya gelişinin ve buraları yurt edişinin 1000. yılını tarihe iz düşmek maksadıyla edindiğimiz bilgilerle, bin yıl önce 1018 yılında Çağrı Bey’in 3 bin atlısıyla beraber bir öncü kuvvet olarak gelip Van Gölü’nün etrafına, özellikle Ahlat’a yerleştiğini biliyoruz. Bu nedenle bin yıl sonra bu toprakları yurt yapan, vatan yapan yerlere gidelim ve ecdadımızın eserleriyle karşılaşalım. Bu nedenle 22 il temsilcisiyle Bursa’dan yola çıktık. Burada çok güzel karşılandık. Tarihi biraz daha derin öğrendik. Bildiğimizin üzerine çok şeyler kattık. Ben çok memnun oldum. İnanın şu anda kendi toprağımızda, kendi otağımızda gibi hissediyoruz" dedi.

Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, buranın bütün Türklerin ortak yurdu ve beylik başkenti olduğunu ifade ederek, “Anadolu’da ilk başkent olurken, Büyük Selçuk Devletinin ise son payitahtıdır. Burada farklı bir gizem sizi bin yıl önceki bir zaman dilimiyle buluştururken, Anadolu yurt yapılırken, burayı yurt yapan alimler, mütefekkirlerin, zahitlerin, mimarların, hukukçuların, yani Seyid Hüseyini Hilati’nin veya Mimar Sinan ile eşdeğer olan Hürremşah Ahlati’nin şehriyle buluştururken, Anadolu’daki Ötüken’i yeniden toplumumuza hatırlatıyoruz. 80 milyon Türk milleti Ahlat ile buluşacağız. Ta ki bu buluşma ikinci bir bin yılında bekasını temin etsin ve o kültürle toplumumuz yeniden buluştursun. Bu vesileyle bu güzel tutumlarından dolayı tüm Türkmen Yörük beylerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yörük Türkmenleri, daha sonra dünyadaki iki örnekten biri olan Emir Bayındır Kümbeti başta olmak üzere ilçedeki diğer tarihi mekanları gezdiler.

Ziyaret sonunda Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı ve Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu tarafından Başkan Çoban’a Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.