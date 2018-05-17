Oğuz Gündoğdu: Mudanya'ya doğru gelen uzun diri bir fay hattı var

Gürkan DURAL-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde açıklamalarda bulunan Jeofizik Mühendisi Yrd. Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu, "Bursa'da 1855 yılında depreme yol açan fay hattının, Nilüfer'den geçen kolları tespit edildi. Mudanya da, İznik'ten Gemlik Körfezi'ne gelen ve Uluabat Gölü'nden gelen iki tehlikeli fay hattının arasında kalıyor. Fayın büyüklüğü henüz belirli değil. Sismik geminin gördüğü izlerde Mudanya'ya doğru gelen uzun bir fay hattı var. Bu ciddi bir tehlike çünkü diri bir fay. 7 büyüklüğünde olası bir deprem beklenebilir" dedi.

Doğa Hareketlerini Araştırma Derneği (DOHAD), Mudanya'ya 4 deprem öncü işaretleri izleme istasyonu kuracak. 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümüne kadar Altıntaş, Tirilye, Esence ve Mirzaoba'ya kurulacak istasyonlardan alınacak bilgiler, Marmara Bölgesi ile ilgili verileri ortaya koyacak. Çalışmaları takip eden Jeofizik Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, DOHAD Başkanı Fuat Agalday ile birlikte Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı ziyaret ederek, ilçe ve çevresinde meydana gelebilecek depremlerle ilgili bilgilendirme yaptı.