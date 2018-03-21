Oğuzeli MYO Öğrencilerinden Gümrük Müdürlüğüne Teknik Gezi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu Lojistik Programı Öğrencileri Öğr. Gör. Ayca Özceylan koordinesinde Gaziantep Gümrük Müdürlüğüne teknik gezi düzenledi.
Teknik gezi kapsamında Gaziantep Gümrük Müdürlüğünde “Transit Servisi, Muayene Servisi, Gözetim Servisi, Yabancı Araçlar Kayıt Servisi” birimlerinin çalışanlarından bilgi alan öğrenciler, derslerde edindikleri teorik bilgileri sahada görüp, okulda öğrendikleri bilgileri pekiştirme imkanı buldu.
Öğr. Gör. Ayca Özceylan, “Öğrencilerimize derslerde ne kadar teorik bilgi versek de bu bilgiler uygulama esnasında bazı durumlarda farklı oluyor. Oğuzeli Meslek Yüksekokulu olarak bu gibi teknik gezilerle öğrencilerimize hem iş ortamında uygulamayı göstermekte hem de öğrencilerimiz mezun olmadan onları iş şartlarına ve hayata karşı motivasyonlarını arttırıp onları daha bilgili, geleceğe karşı donanımlı hazırlıyoruz. Öğrencilerimizin de bu etkinlikler sonrasında hem derslere olan ilgilerinin hem de genel motivasyonlarının arttığını gördüğümüz için teknik gezilerimizin yıl içerisinde daha da sıklaştırarak daha güzel olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri de, Gaziantep Gümrük Müdürlüğü Şefi Makbule Gençer ve anlatımlarıyla katkıda bulunan Gaziantep Gümrük Müdürlüğü çalışanlarına teşekkürlerini iletti.
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