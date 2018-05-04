HABER

Oğuzeli'nde restore edilen tarihi cami ibadete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 16:37 | Son Güncelleme

Gaziantep'te merkez Oğuzeli İlçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde 18'inci yüzyıldan kalma tarihi Büyük Cami, restore edilerek yeniden kullanıma açıldı.

Eyyüp BURUN GAZİANTEP,(DHA) Gaziantep'te merkez Oğuzeli İlçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde 18'inci yüzyıldan kalma tarihi Büyük Cami, restore edilerek yeniden kullanıma açıldı. Yeşildere Mahallesi'nde 18'inci yüzyıldan kalma tarihi Büyük Cami, Oğuzeli Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 2 yıl süren çalışmaların ardından restore edilerek düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.Törene; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ile mahalle sakinleri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Mehmet Sait Kılıç, caminin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti. Caminin harabe durumda olduğunu ifade eden Kılıç şunları dediCamimiz 18'inci yüzyıldan kalma Osmanlı mimarisiyle yapılan bir camimiz. Biz göreve geldiğimiz de burası neredeyse harabe bir durumdaydı. Ne yapabiliriz Diye düşünürken camimizle ilgili bir proje yaptık ve 1 yılda caminin kendi ana gövdesi, 1 yılda da avlu kısmının restorasyonu yapıldı. Biliyorsunuz buralar milattan önce 3 bin yıla kadar dayanan bir tarihe sahip. Burası, Asurlar. Hititliler, Bizans, Selçuklu, Memlukler, Osmanlı medeniyetine ev sahipliği yapmış topraklar. Burası Türklerin, Anadolu'ya akınıyla birlikte gelen Oğuz Türklerinin yerleşim yeri olmuştur. Biliyorsunuz, Türkler Müslüman olduktan sonra evlerinden sonra yaptıkları ilk inşaat cami inşaatıdır. Bu camide böyle tarihi bir camidir. Ben bu vesileyle camimizin tekrar ibadete açılmasında emeği geçen başta sayın valimiz, koruma kurulu ve üyeleriyle, mimarımız Mustafa beye çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.Vali Ali Yerlikaya ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün bölgedeki bütün tarihi yapılara sahip çıktığını belirterek şöyle konuştu Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz kendisine ait olan başta cami, han ve hamamlar olmak üzere tarihi yapıların hepsini onardı. Aslında, Sayın Cumhurbaşkanımız, ecdattan bize yadigar olan ve bizim gelecek nesillere aslına uygun olarak aktarma sorumluluğu olan bizlere talimat verdi ve onun desteği ve himmetiyle de bu süreç yapıldı. Bütün camilerimiz bütün tarihi eserlerimiz onarılıyor. Buradaki yapıda Oğuzeli belediyesinin himayesinde. Belediye başkanımız, Valiliğimiz aynı zamanda Koruma Üst Kurulu Bölge Müdürlüğümüz onlarında desteğiyle. Onlar bu işin tekniğini biliyorlar, tarihini biliyorlar, onlardan destur almak, onların yönlendirmesi, mimari, aslına uygun tekrardan restorasyon uygulaması yapılmasıyla yaklaşık 1,5 milyon lira bir kaynak kullanıldı. Milletin vergisinden oluşan bir kaynak bu eserin bugün tekraren, yeni bir yüzle değil, aslına uygun bir şekilde zamanın üzerine getirmiş olduğu yorgunluğu güzelleştiren bir restorasyon sürecinden geçmiş oldu.Cami okunan duanın ardından ibadete açıldı.

Gül, Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!Gül, Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!
AK Parti'den İnce'nin adaylığına ilk yorumAK Parti'den İnce'nin adaylığına ilk yorum
Muharrem İnce ne kadar oy alır? Muharrem İnce ne kadar oy alır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

Eskişehir Organize Sanayi Sitesi'nde yangın

Eskişehir Organize Sanayi Sitesi'nde yangın

Mihriban Zeren kimdir? Beyaz Show'da bir Avrupa güzeli: Mihriban Zeren!

Mihriban Zeren kimdir? Beyaz Show'da bir Avrupa güzeli: Mihriban Zeren!

Aslı Bekiroğlu kimdir? Beyaz Show, Aslı Bekiroğlu'yu konuk ediyor!

Aslı Bekiroğlu kimdir? Beyaz Show, Aslı Bekiroğlu'yu konuk ediyor!

Enis Arıkan kimdir? Beyaz Show'un bu akşamki konuğu Enis Arıkan!

Enis Arıkan kimdir? Beyaz Show'un bu akşamki konuğu Enis Arıkan!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.