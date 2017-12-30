Oğuzhan Özyakup'un adı futbol sahasına verildi

Beşiktaş'ın milli futbolcusu ve kaptanı Oğuzhan Özyakup'un ismi, Hollanda'nın Zaandam kentinde mini bir futbol sahasına verildi.
Hollanda'nın kuzeyinde yer alan ve aynı zamanda oyuncunun doğum yeri olan Zaandam kentinin eski belediye başkanı Ruud Vreedam tarafından yapılan sahanın açılış törenine, Oğuzhan Özyakup, ailesi ve gurbetçi vatandaşlar katıldı.
Hollanda Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Aykut Torunoğulları'nın da hazır bulunduğu törende, sahanın üzerindeki tabelada, Oğuzhan'ın forma giydiği kulüplerin adı yazıldı.
(AA)
Diyarbakır'da bombalı saldırı girişimi! Faciadan dönüldü
Son dakika Kağıthane'de silahlı çatışma: 1 polis yaralı
TSK temizlemişti! Suriye'de 30 grup 'Milli Ordu' kurdu
Brezilya'da polisler greve gitti! Güvenlik orduya devredildi
Evde kendi içkisini üretenlere kötü haber!
Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt
Bahçeli’nin yeni yıl mesajında dikkat çeken ifade
Özel hastanede ölü bebek skandalı! Aile fark edince anlaşıldı!
Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Tarih ve saati belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum