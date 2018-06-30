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Oğuzhan Uğur, Babala Tv'ye Muharrem İnce'nin neden katılmadığını anlattı: Bu işin içinde bir b.kluk var

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 16:46 | Son Güncelleme

Ünlü YouTuber Oğuzhan Uğur'dan, Muharrem İnce hakkında açıklama geldi. 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı adaylarını ve Başbakan Yıldırım'ı konuk eden Uğur, İnce ile program yapamamış, bu durum nedeniyle de eleştirilmişti. Oğuzhan Uğur, dün yayınladığı "Mevzular 18" videosuyla olayın perde arkasını anlattı.

Oğuzhan Uğur, Babala Tv'ye Muharrem İnce'nin neden katılmadığını anlattı: Bu işin içinde bir b.kluk var

Youtube’daki "BaBaLa TV" adlı kanalıyla ünlenen ve seçim döneminde siyasetçileri ağırlayan Oğuzhan Uğur, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi programına davet etmediği iddiasıyla tepki çekmişti.

Uğur, dün kanalından paylaştığı "Mevzular 18" videosuyla , hakkındaki iddialara açıklık getirdi.

Seçim dönemi kanalında Cumhurbaşkanı adayları Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek ve Meral Akşener'i, aynı zamanda Başbakan Binali Yıldırım'ı konuk etmişti.

“İSTEĞİMİZİ ULAŞTIRDIK YA DA BİZ ULAŞTIRDIĞIMIZI ZANNETİK”

Muharrem İnce ile ortaklaşa bir program gerçekleştirememe nedeninin, CHP içerisindeki iletişimsizlik olduğunu söyleyen Uğur şu ifadeleri kullandı:

"Önce açıklanması gereken şeyleri açıklayalım. Sayın Muharrem İnce neden gelmedi? Programı yapmaya başladığımız an isteğimizi ulaştırdık ya da biz ulaştırdığımızı zannettik. Bir gün bir CHP milletvekili beni aradı ve dedi ki: ‘Geliyoruz, çok heyecanlıyız, çok istekliyiz.’ Dedim ki: ‘Müthiş, hangi gün?’
‘Ona bakıyoruz.’ dedi, kapattı.

Derken, CHP'den bir danışman beni aradı, ‘Oğuzhancığım, kesin geliyoruz’ dedi.

Günler geçti, programları yayımladık, ben linç yemeye başladım.

Sizler bana ‘Muharrem İnce nerede?’ diye sormaya başladınız. Tekrar iletişime geçtik. ‘Bir gün daha bekleyin’ dediler. Kaldı üç gün, yine haber yok. En sonunda dedim ki, ‘Lütfen iletin iptal olduğunu, Twitter'dan duyurmak zorundayım.’

‘Hayır, bekleyin, yarına kadar bekleyin.’

‘E, yarın son gün?’

‘Hayır, bekleyin, kesin geliyoruz.’”

“İÇERİDEKİ HABERLEŞME SIKINTISINDAN DOLAYI GERÇEKLEŞEMEDİ"

Oğuzhan Uğur, daha sonra Muharrem İnce’ye yakın birinin kendisine mesaj attığını belirterek, yaşananları şöyle anlattı:

“Bir gün geçti, son gün yine ses yok. Sonra, Muharrem Bey'in yakınında olan birisi, bize şöyle bir mesaj attı: ‘Ya siz, bizi programa çağırmışsınız.’ dedi.

Tabii, bende bir ışık. Tamam, CHP'nin oyları, Muharrem Bey'in oylarından daha azdı. CHP'nin reklam kampanyalarıyla, Muharrem Bey'in reklam kampanyaları ayrı yürüyordu. Muharrem Bey'in oynaması gereken animasyon reklamında Kılıçdaroğlu'nu görüyorduk, onun çıkması gereken televizyon kanalında bir başkasını görüyorduk gibi sağlı sollu bir kampanya vardı. Biz de konuya çok vakıf değildik açıkçası.

"BU İŞİN İÇİNDE BİR B.KLUK VAR"

Dedim ki: ‘Bu size ulaşmadı mı?’ Bu işin içinde bir b.kluk var, bir karışıklık var. O karışıklık da bizi ilgilendirmez, doğal olarak. Sonra dediler ki ‘Yetişmiyor şu anda, biz ikinci turda gelelim.’ Bu, Muharrem Bey'e yakın olan kaynak.

Dedim ki ‘Tabii, bekleriz, her zaman.’ Bu arada şu anda da bekliyoruz, istediği zaman gelebilir. Çünkü belli ki, artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçecek, ya da onunla ilgili bir harekette bulunacak...

Derken Muharrem Bey'in seçimi, o içerideki haberleşme sıkıntısından dolayı gerçekleşemedi."

“İKİNCİ TUR ÖNCESİ KONUK EDEBİLECEĞİZ”

Oğuzhan Uğur, daha önce de, konu hakkında 21 Haziran'da Twitter hesabında da bir açıklama yapmıştı. Uğur'un takipçileri ile önemli duyuru notu ile paylaştığı açıklama şöyleydi:

"Sayın İnce'nin yoğunluğundan dolayı dün geceye kadar bekleme kararı almıştık. Bekledik ama maalesef denk gelemedik... Tam oturup, aldığımız konuklar ve seçim için final yorumumu yapacağım Mevzular 18'i çekiyorduk ki, Sayın İnce'nin ekibi bir gün daha beklememizi rica ettiler. Fakat maalesef yoğunluklarından dolayı bugün de rastlaşamadık. Tahmin ettikleri sonuçlar çıkarsa ikinci tur öncesi konuk edebileceğiz. Bu sebeple çalışmalarına saygı duyup, seçim öncesinde genel değerlendirme yaptığımız Mevzular 18'i yayınlayacağız."


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