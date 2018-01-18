OHAL 3 ay daha uzatıldı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) tavsiyesi üzerine Bakanlar Kurulu’nda kararlaştırılan OHAL’in uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi TBMM'de görüşüldü.
Meclis'te AK Parti ve MHP’nin 'evet' oyu kullandığı tezkere kabul edildi. OHAL, bu gece saat 01.00’den itibaren 6'ncı kez, 3 ay daha uzatıldı.
"BÖLGESEL RİSKLER TEHDİT RİSKLERİNİ ARTTIYOR"
Adalet Bakanı Gül, TBMM Genel Kurulu’nda düzenlenen OHAL’in uzatılmasına ilişkin görüşmelerine katıldı ve milletvekillerini bilgilendirdi. Bakanlar Kurulu’nda OHAL’i altıncı kez uzatma kararı aldıklarını kaydeden Gül, “OHAL Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük vesayet odağı ve hain yapısını merkeze alan mücadelenin bugün için en önemli enstrümanlarından biridir. Bu ülke için her birimiz canımız pahasına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bölgesel riskler bizim iç güvenliğimize yönelik tehdit risklerini arttırıyor. Bu nedenle OHAL sadece FETÖ’ye değil, PKK, DEAŞ ve diğer tüm terör örgütlerine yönelik bir uygulama içermektedir” dedi.
"ASLA BİR ZAFİYETE İZİN VERMEYECEĞİZ"
OHAL’den milletin rahatsız olmadığını belirten Gül, “Herkes biliyor ki: Kurda merhamet, kuzuya zulümdür. Bu nedenle asla bir zafiyete izin vermeyeceğiz. Eğer bir zafiyete izin verilirse, canını ortaya koyan milletimize nasıl hesap veririz? 251 şehidimiz, binlerce gazimiz canını ortaya koyan milletimiz adına hainlerden hesap sormaya devam edeceğiz. Hain darbe girişiminin seyrini değiştiren darbeci hainleri ölmek pahasına etkisiz hale getiren Ömer Halisdemir’ler adına hesap sorulacaktır” ifadelerini kullandı.
İHA
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