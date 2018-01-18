HABER

OHAL 3 ay daha uzatıldı!

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 19:04 | Son Güncelleme 5 dakika önce

Son dakika habere göre, Olağanüstü Hal'in (OHAL) 19 Ocak Cuma günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. OHAL'in uzatılması ile ilgili konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,'“Bölgesel riskler bizim iç güvenliğimize yönelik tehdit risklerini arttırıyor. Bu nedenle OHAL sadece FETÖ’ye değil, PKK, DEAŞ ve diğer tüm terör örgütlerine yönelik bir uygulama içermektedir' dedi.

OHAL 3 ay daha uzatıldı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) tavsiyesi üzerine Bakanlar Kurulu’nda kararlaştırılan OHAL’in uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi TBMM'de görüşüldü.

Meclis'te AK Parti ve MHP’nin 'evet' oyu kullandığı tezkere kabul edildi. OHAL, bu gece saat 01.00’den itibaren 6'ncı kez, 3 ay daha uzatıldı.

"BÖLGESEL RİSKLER TEHDİT RİSKLERİNİ ARTTIYOR"

Adalet Bakanı Gül, TBMM Genel Kurulu’nda düzenlenen OHAL’in uzatılmasına ilişkin görüşmelerine katıldı ve milletvekillerini bilgilendirdi. Bakanlar Kurulu’nda OHAL’i altıncı kez uzatma kararı aldıklarını kaydeden Gül, “OHAL Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük vesayet odağı ve hain yapısını merkeze alan mücadelenin bugün için en önemli enstrümanlarından biridir. Bu ülke için her birimiz canımız pahasına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bölgesel riskler bizim iç güvenliğimize yönelik tehdit risklerini arttırıyor. Bu nedenle OHAL sadece FETÖ’ye değil, PKK, DEAŞ ve diğer tüm terör örgütlerine yönelik bir uygulama içermektedir” dedi.

"ASLA BİR ZAFİYETE İZİN VERMEYECEĞİZ"

OHAL’den milletin rahatsız olmadığını belirten Gül, “Herkes biliyor ki: Kurda merhamet, kuzuya zulümdür. Bu nedenle asla bir zafiyete izin vermeyeceğiz. Eğer bir zafiyete izin verilirse, canını ortaya koyan milletimize nasıl hesap veririz? 251 şehidimiz, binlerce gazimiz canını ortaya koyan milletimiz adına hainlerden hesap sormaya devam edeceğiz. Hain darbe girişiminin seyrini değiştiren darbeci hainleri ölmek pahasına etkisiz hale getiren Ömer Halisdemir’ler adına hesap sorulacaktır” ifadelerini kullandı.

İHA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TBMM OHAL Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

Gümrük Bakanı: Çiftlikbank benzeri 11 şirket var

Gümrük Bakanı: Çiftlikbank benzeri 11 şirket var

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Antik Mısır'ın 4 bin yıllık gizemi çözüldü

Antik Mısır'ın 4 bin yıllık gizemi çözüldü

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Kaftancıoğlu o tweetleri tek tek açıkladı

Kaftancıoğlu o tweetleri tek tek açıkladı

Bedelli askerlik ile ilgili beklenen açıklama! Binlerce dilekçe geldi!

Bedelli askerlik ile ilgili beklenen açıklama! Binlerce dilekçe geldi!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Millet OHAL i çok sewdi baksana kimseden çıt çıkmıyor koyun olduk iyice sus puslar ülkesi zamlar işsizlik pahalılık millette çıt yok
padisahim cok yasa 3 ay uzatilmis ..
3 aya bitiririz ohali diyenler neredeeeeeeeee
Beyler,Sayın Erdoğan ne derse desin ,sözüne güvenilmez.Çünkü 2003 de iktidar olduğunda doğudaki illerden olağan üstü hali kaldırmakla övünüyordu.Hatta arabaların içini yada dışını aramak için mahkeme kararı getirdi.Üç senede sıfır olan terör zirve yaptı.Şimdi Olağan üstü hali günlük yaşam haline getirdi.Kendi deyimi ile 90 lı yıllara döndü.Neyine güveneceksin.İşi gücü yalan ve adaletsiz kazanç.
Ohallik ne var bu ülkede çıkın millete anlatın kurtuluş mücadelesi yalanlarıyla ohal e kılıf bulmayın hani terör mü kaldı ne var ülkede ohal var anlatın milllete bilmediğimiz ne var???????
Diğer Haberler
Bolu'da yarın (19 Ocak) okullar tatil mi? Valilik açıkladı

Bolu'da yarın (19 Ocak) okullar tatil mi? Valilik açıkladı

Kardemir Karabükspor'dan Alexe'ye yeni sözleşme

Kardemir Karabükspor'dan Alexe'ye yeni sözleşme

Korkunç Whatsapp oyunu! Küçük kızları böyle kandırmışlar

Korkunç Whatsapp oyunu! Küçük kızları böyle kandırmışlar

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Taksim'de vahşet! Köpeği önce bıçakladılar sonra kemerle dövdüler

Taksim'de vahşet! Köpeği önce bıçakladılar sonra kemerle dövdüler

Suç örgütü lideri İsmail Altınışık lüks rezidansta yakalandı!

Suç örgütü lideri İsmail Altınışık lüks rezidansta yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.