OHAL bir kez daha uzatılıyor!

Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları:

ÖN LİSANS MEZUNLARINA KISA DÖNEM ASKERLİK

"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın bir ifadesi böyle bir algıya yol açtı. Esasında okunduğu vakit Sayın Bakanımızın ve hükümetimizin gündeminde ön lisans mezunları için kısa dönem askerlik çalışması yoktur. Yapılan şey bu konuda iş dünyasından bazı taleplerin dile getirildiği… Hükümetimizin gündeminde böyle bir gündem yoktur. Hiç kimsenin böyle bir beklenti içine girmemesi gerekir.

BAHÇELİ’NİN '2019’DA ERDOĞAN’I DESTEKLEYECEĞİZ' AÇIKLAMASI

Sayın Bahçeli bugün bir değerlendirme yaptı. Ben de toplantıyı takip ettim TV’lerden. Sayın Bahçeli saygın bir lider. İkili oynamayan birisi. Neyse o. Sabahki açıklamaları çok net açıklamalar. MHP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkartmayacağını açıkça ifade etti. Bu, MHP’nin kendi kararıdır. Biz buna saygı duyarız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 2019 adaylığında destekleme konusunda açıklaması bizim açımızdan memnuniyet vericidir. AK Parti’nin cumhurbaşkanı adayı malum Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendidir.

2019 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayımıza destek verecek olması ve bunu bugünden açıklaması memnuniyet verici bir durumdur. Önümüzdeki günlerde ittifak ile ilgili neler olacak göreceğiz.

YUNANİSTAN'A SIĞINAN FETÖ ÜYELERİ

Yunanistan'dan 8 darbecinin ivedilikle iadesini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz.

Ayrıntılar geliyor...