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OHAL bir kez daha uzatılıyor!

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 17:37 | Son Güncelleme 34 dakika önce

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Olağanüstü Hal'in (OHAL) bir kez daha uzatılacağını açıkladı.

Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları:

ÖN LİSANS MEZUNLARINA KISA DÖNEM ASKERLİK

"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın bir ifadesi böyle bir algıya yol açtı. Esasında okunduğu vakit Sayın Bakanımızın ve hükümetimizin gündeminde ön lisans mezunları için kısa dönem askerlik çalışması yoktur. Yapılan şey bu konuda iş dünyasından bazı taleplerin dile getirildiği… Hükümetimizin gündeminde böyle bir gündem yoktur. Hiç kimsenin böyle bir beklenti içine girmemesi gerekir.

BAHÇELİ’NİN '2019’DA ERDOĞAN’I DESTEKLEYECEĞİZ' AÇIKLAMASI

Sayın Bahçeli bugün bir değerlendirme yaptı. Ben de toplantıyı takip ettim TV’lerden. Sayın Bahçeli saygın bir lider. İkili oynamayan birisi. Neyse o. Sabahki açıklamaları çok net açıklamalar. MHP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkartmayacağını açıkça ifade etti. Bu, MHP’nin kendi kararıdır. Biz buna saygı duyarız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 2019 adaylığında destekleme konusunda açıklaması bizim açımızdan memnuniyet vericidir. AK Parti’nin cumhurbaşkanı adayı malum Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendidir.

2019 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayımıza destek verecek olması ve bunu bugünden açıklaması memnuniyet verici bir durumdur. Önümüzdeki günlerde ittifak ile ilgili neler olacak göreceğiz.

YUNANİSTAN'A SIĞINAN FETÖ ÜYELERİ

Yunanistan'dan 8 darbecinin ivedilikle iadesini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz.

Ayrıntılar geliyor...

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Olağanüstü Hal Bekir Bozdağ OHAL Son dakika

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ülkeyi khk ile yönetiyorlar meclisi kapatın da boşuna elektrik su harcayıp maaş alıp yemek yemesinler
Uzatın uzatın zaten millete bir şey olmuyor size göre ve sizin gibi düşünen canlılara göre. Ne yatırımcı kaldı, ne ekonomi kaldı.Darbe dönemleri gibi yönetim.Trafikten otoyola kadat her kanunu khk ile yapın.Kafanıza göre yönetim.Nasıl olsa anlayan millet yok.Adam kanun ne khk ne onu bilmiyor. Valla en kolay yönetilen devlet Türkiye.Torbayla makarnayı ver oyu al.Bilen yok, okuyan yok. Yazık yazık bu millete de, bu vatana da, bize bu vatanı bırakan ecdada da! Abuk subuk yorum yazmayın.Trollük yapmayın.Yaşam standartınızdan örnek gösterin!
İlk OHAL ilan edildiği gün Numan Kurtulmuş: "3 ay bile fazla gelir. 45 günde OHAL'i bitiririz." Tayyip bulmuş böyle fırsatı seçimlere kadar bırakır mı hiç...
en guzeli aynen devam.
Uzatın tabi. Yoksa nasıl başka türlü KHK çıkarıp dilediğiniz gibi at koşturacaksınız. Bir gün bunların hesabı sorulur gerçek adaletin olmadığı yerde yüce rabbimin ilahi adaleti tecelli edecek ve o zaman ne yapacaksınız?
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