OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

Başbakan Binali Yıldırım, NTV'de katıldığı canlı yayında gazeteci Oğuz Haksever'in sorularını cevapladı.

ERDOĞAN "SÖZ KONUSU OLABİLİR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CNN Türk-Kanal D ortak canlı yayınında "OHAL kalkacak mı?" sorusuna OHAL kalkacak mı?' sorusuna "Seçim sonrası OHAL'i masaya yatırıp onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun çalışmasını da yapmış olacağız" cevabını vermişti.

BAŞBAKAN: YENİ HÜKÜMET OHAL'İN KALDIRILMASI CİHETİNE GİDECEKTİR

Aynı konu, Başbakan Yıldırım'a da soruldu. Yıldırım, konuyu biraz daha açıp, Erdoğan'ın sözlerini bir adım ileri götürerek "Baştan beri "kendimize OHAL ilan ettik" dedik. Vatandaşımızın her şeyi normal gidiyor. FETÖ ile mücadelede önemli yol katettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması çok iyi olmuştur. Ümit ederim yakın zamanda olağanüstü hal meselesi yeni hükümetin gündeminde olacaktır ve kaldırılması cihetine gidilecektir" dedi.

Böylece OHAL'in, 24 Haziran'dan sonra kurulacak Cumhurbaşkanlığı Hükümeti tarafından kaldırılacağı da netleşti.

BAHÇELİ'NİN AK PARTİ'YE YÖNELİK SÖZLERİ

MHP’yi dışlamak diye bir şey olamaz, MHP’nin de AK Parti’yi dışlaması diye bir şey olmaz. AK Parti De MHP’de içinde bazı bilgimiz dışında çok lokal bazı şeyler olabilir. Ama bunu genele yaymak söz konusu değildir. Biz her mitingde Cumhur İttifakı’na vurgu yapıyoruz. Bunu da söylemeye devam edeceğiz. Dolayısıyla aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz.