HABER

OHAL kalkıyor mu? OHAL sonrası için yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 16:10 | Son Güncelleme

OHAL sonrası için yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin 26 maddeden oluştuğu öğrenildi. Yapılan teklifte, OHAL uygulaması yerine geçecek düzenlemeler yer alıyor. Valiler kamu düzeni bozulduğu hallerde bazı yerlere giriş çıkışı 15 gün yasaklayacak. Öte yandan AK Partili Bülent Turan da gazetecilere yaptığı açıklamada OHAL'in 18 Temmuz'da kalkacağını duyurdu.

OHAL kalkıyor mu? OHAL sonrası için yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu!

OHAL sonrası için yeni düzenleme ile ilgili teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifin 26 maddeden oluştuğu öğrenildi.

AK PARTİ 48 SAAT ARALIKSIZ GÖRÜŞÜLMESİNİ TEKLİF ETTİ

AK Parti, teklifin Meclis Genel Kurulu'nda 48 saat aralıksız görüşülmesini teklif etti.

18 Temmuz'da sona erecek OHAL sonrası ile ilgili yeni teklifte OHAL uygulaması yerine geçecek düzenlemeler bulunuyor.

"OHAL 18 TEMMUZ'DA KALKIYOR"

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "OHAL 18 Temmuz'da Türkiye'nin gündeminden kalkacaktır" dedi.

VALİLERİN YETKİLERİ ARTIRILIYOR

AK Parti'nin kanun teklifine göre valilerle ilgili düzenleme de var.

Valiler, kamu düzenini veya güveliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere giriş ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek.

Valiler, belli yerlerde veya saatlerde kişilşerin dolaşmalarını toplanmalarını araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilecek.

Valiler, ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek.

Tehlikenin veya suç işlemenin önlenmesi amacıyla usulüne göre verilmiş sulh ceza hakimi kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde askeri birlik komutanının veya askeri kurum amirinin ya da birim amirinin yazılı emri üzerine kişilerin üstü araçları özel kağıtları veya eşyası aranabilecek.

Gözaltı süresi yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç yakalama anından itibaren 48 saati toplu olarak işlenen suçlarda 4 günü geçemez deniliyor.

PARTNERGözler tamamen kapalıGözler tamamen kapalı
İlk uçuşu sonrası pilotlukla ilişkisi kesilen Üsteğmen, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla bir kez daha yıkıldıİlk uçuşu sonrası pilotlukla ilişkisi kesilen Üsteğmen, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla bir kez daha yıkıldı
On Numara sonuçları 16 Temmuz: On Numara'da tahminler tutacak mı? (Milli Piyango On Numara sonuçları)On Numara sonuçları 16 Temmuz: On Numara'da tahminler tutacak mı? (Milli Piyango On Numara sonuçları)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
OHAL meclis Meclis Başkanlığı OHAL kalkıyor mu? Bülent Turan

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Sinem Gedik cephesinden yeni açıklama! 'Velayet hiç konuşulmadı'

Sinem Gedik cephesinden yeni açıklama! 'Velayet hiç konuşulmadı'

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

CHP'de kurultay için imza süreci başladı

CHP'de kurultay için imza süreci başladı

İlginizi Çekebilir

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Anlayan var mı? Ohal yetkilerini valiye devret. Sürekli hale getir. Ohal kaldırılmış mı oldu şimdi. Yine hep beraber kandırılmaya devam.
Diğer Haberler
Kaç doğumlular bedelli askerlikten faydalanacak? Bedelli askerlik hangi yıl doğanlara uygulanacak? Bedelli askerlik yaş ve bedel belli oldu

Kaç doğumlular bedelli askerlikten faydalanacak? Bedelli askerlik hangi yıl doğanlara uygulanacak? Bedelli askerlik yaş ve bedel belli oldu

Çankırı'da alkollü muhtar, Belediye Başkan'ın eşi Nazhanım Çayır ve CHP İlçe Başkanı Ufuk Geyikçi'yi vurdu

Çankırı'da alkollü muhtar, Belediye Başkan'ın eşi Nazhanım Çayır ve CHP İlçe Başkanı Ufuk Geyikçi'yi vurdu

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

İlk uçuşu sonrası pilotlukla ilişkisi kesilen Üsteğmen, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla bir kez daha yıkıldı

İlk uçuşu sonrası pilotlukla ilişkisi kesilen Üsteğmen, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla bir kez daha yıkıldı

On Numara sonuçları 16 Temmuz: On Numara'da tahminler tutacak mı? (Milli Piyango On Numara sonuçları)

On Numara sonuçları 16 Temmuz: On Numara'da tahminler tutacak mı? (Milli Piyango On Numara sonuçları)

Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi! Soruları duyunca sus işareti yaptı

Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi! Soruları duyunca sus işareti yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.