OHAL kalkıyor mu? OHAL sonrası için yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu!

OHAL sonrası için yeni düzenleme ile ilgili teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifin 26 maddeden oluştuğu öğrenildi.

AK PARTİ 48 SAAT ARALIKSIZ GÖRÜŞÜLMESİNİ TEKLİF ETTİ

AK Parti, teklifin Meclis Genel Kurulu'nda 48 saat aralıksız görüşülmesini teklif etti.

18 Temmuz'da sona erecek OHAL sonrası ile ilgili yeni teklifte OHAL uygulaması yerine geçecek düzenlemeler bulunuyor.

"OHAL 18 TEMMUZ'DA KALKIYOR"

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "OHAL 18 Temmuz'da Türkiye'nin gündeminden kalkacaktır" dedi.

VALİLERİN YETKİLERİ ARTIRILIYOR

AK Parti'nin kanun teklifine göre valilerle ilgili düzenleme de var.

Valiler, kamu düzenini veya güveliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere giriş ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek.

Valiler, belli yerlerde veya saatlerde kişilşerin dolaşmalarını toplanmalarını araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilecek.

Valiler, ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek.