OHAL kalkıyor mu? OHAL sonrası için yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu!

OHAL sonrası için yeni düzenleme ile ilgili teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Teklifin 26 maddeden oluştuğu öğrenildi.
AK Parti, teklifin Meclis Genel Kurulu'nda 48 saat aralıksız görüşülmesini teklif etti.
18 Temmuz'da sona erecek OHAL sonrası ile ilgili yeni teklifte OHAL uygulaması yerine geçecek düzenlemeler bulunuyor.
AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "OHAL 18 Temmuz'da Türkiye'nin gündeminden kalkacaktır" dedi.
AK Parti'nin kanun teklifine göre valilerle ilgili düzenleme de var.
Valiler, kamu düzenini veya güveliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere giriş ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek.
Valiler, belli yerlerde veya saatlerde kişilşerin dolaşmalarını toplanmalarını araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilecek.
Valiler, ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek.
Tehlikenin veya suç işlemenin önlenmesi amacıyla usulüne göre verilmiş sulh ceza hakimi kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde askeri birlik komutanının veya askeri kurum amirinin ya da birim amirinin yazılı emri üzerine kişilerin üstü araçları özel kağıtları veya eşyası aranabilecek.
Gözaltı süresi yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç yakalama anından itibaren 48 saati toplu olarak işlenen suçlarda 4 günü geçemez deniliyor.
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