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OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 05:40 | Son Güncelleme

OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi.


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